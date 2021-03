Brandon Carlo se sent mieux

Victime d’un dur coup à la tête de la part de l’attaquant des Capitals de Washington Tom Wilson, Brandon Carlo va mieux, mais il sera absent pour «un moment» chez les Bruins de Boston et son état de santé sera évalué chaque semaine.

Wilson a d’ailleurs été suspendu pour sept matchs après avoir frappé le défenseur des Brunis à la tête lors d’une victoire de 5 à 1 du club du Massachusetts, vendredi. Carlo a eu besoin d’aide pour quitter la patinoire.

L’entraîneur-chef Bruce Cassidy n’a pas donné de détail sur la nature de la blessure de Carlo, mais tout indique qu’il souffre d’une commotion cérébrale.

«J’étais content qu’ils aient regardé [la séquence] et qu’ils aient décerné une sanction, a dit Cassidy en matinée, dimanche. J'ai fait connaître mes sentiments sur ce que j'ai ressenti après le coup. Je suis passé à autre chose et je me prépare pour le New Jersey.»

Le pilote croit d’ailleurs que le sort de Carlo et les bonnes nouvelles à propos de son état général ont été bien accueillis par ses coéquipiers.

«Ils sont préoccupés par Brandon. Obtenir de bonnes nouvelles – qu'il se sent mieux – aide notre groupe. Nous sommes un groupe très uni.»

Utilisé en moyenne 18 min 51 s par rencontre, Carlo a cumulé trois points, dont deux buts, en 21 parties cette saison.