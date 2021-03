Campagne de financement: une famille de la Beauce veut adapter sa maison après une tragédie

Une famille de la Beauce en appelle à la générosité du public afin de rénover leur maison et l’adapter aux besoins particuliers de leur fille, qui a perdu l’usage de ses jambes, à la suite d’une opération pour une thrombose veineuse.

Lydia St-Pierre, une jeune femme de 20 ans, a été opérée d’urgence au mois de mai 2020, parce qu’elle avait le cerveau rempli de caillots de sang. «La vie de ma fille a été complètement bouleversée», a confié Stéphane St-Pierre, le père de Lydia, lors d’une rencontre au domicile familial de Saint-Frédéric, mercredi dernier.

PHOTO COURTOISIE, famille St-Pierre/Couture

«Quand on achète une maison, on ne s’attend pas à ça une tragédie de même», a-t-il dit, faisant référence à ce qui est arrivé à sa fille et aux importantes modifications à la maison que son état rend nécessaires.

M. St-Pierre a récemment lancé une campagne de financement social de 50 000 $ via GoFundMe afin de pouvoir procéder aux travaux.

La demeure des St-Pierre doit être pratiquement refaite en entier. «Il va nous falloir un monte-charge à l’avant de la maison parce que la rampe d’accès est trop abrupte, et un ascenseur à la place des marches du sous-sol. Il faut aussi défoncer le mur arrière pour créer de l’espace et élargir les cadres de porte pour que le fauteuil roulant puisse passer partout», a expliqué Stéphane St-Pierre.

Photo Agence QMI, Julien Garon-Carrier

Le parcours de la combattante

Lydia St-Pierre souffre du facteur V Leiden, une maladie héréditaire susceptible de causer des caillots. Combinés à la prise de la pilule contraceptive, les effets néfastes de la maladie sont décuplés. C’est exactement ce qui s’est produit dans le cas de Lydia.

Depuis, c’est le parcours de la combattante pour la jeune femme qui a laissé son père s’entretenir avec nous lors de notre visite étant donné qu’elle peine encore à soutenir une discussion un peu complexe.

PHOTO COURTOISIE : famille St-Pierre/Couture

«Les médecins croyaient qu’elle allait rester dans un état végétatif toute sa vie», a confié M. St-Pierre, mais «elle s’est réveillée» et a recouvré «une bonne partie de ses facultés».

Il n’empêche qu’à sa sortie de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, à Québec, en juillet 2020, elle a dû passer sept mois en réadaptation, avant de pouvoir retourner à Saint-Frédéric en janvier dernier.

«Ma fille souffre d’amnésie post-traumatique et de spasticité; elle a une blessure au thalamus gauche; elle doit prendre 22 pilules par jour et elle est encore incapable de marcher, mais elle a beaucoup cheminé et on compte sur la générosité des gens pour nous aider», a affirmé Stéphane St-Pierre.