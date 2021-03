Création d’un prix de la laïcité au nom de Guy Rocher

Un nouveau prix annuel créé par le gouvernement du Québec a été lancé pour reconnaître la contribution d’une personne, d’un organisme ou d’un groupe de gens en faveur de la laïcité.

Cette récompense dévoilée samedi par le ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, Simon Jolin-Barrette, a été nommée Guy-Rocher, en l’honneur du professeur émérite de sociologie qui a défendu la laïcisation de l'État.

«La laïcité de l'État est au cœur du parcours historique propre à notre nation. Il s'agit d'une valeur qui a guidé notre développement sociétal et démocratique, a expliqué Guy Rocher par communiqué. Le Québec a franchi de grandes étapes en ce sens. Ce nouveau prix favorisera la poursuite et la pérennisation de ce travail collectif de longue haleine.»

Simon Jolin-Barrette a souligné que cette récompense servira notamment à promouvoir sa Loi sur la laïcité de l'État qui a été adoptée en juin 2019. Il a déclaré que cette législation est «une source de fierté et de progrès social».

Toujours contestée devant les tribunaux, cette loi qui interdit le port de signes religieux pour des employés de l’État, dont les enseignants, est considérée comme violant la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, ainsi que la Charte canadienne des droits et libertés, selon des groupes comme le Conseil national des musulmans canadiens et l’Association canadienne des libertés civiles.

Outre les accrocs à la liberté de religion, des opposants estiment également qu’elle est discriminatoire, car elle vise particulièrement certains groupes religieux comme les musulmans.