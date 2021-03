Elle attaque une employée qui lui demandait de respecter la distanciation sociale

Une bagarre a éclaté dans une boutique Bath & Body Work en Arizona après qu’une cliente s’en soit prise à une employée qui lui demandait de respecter la distanciation sociale.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit les deux femmes se débattre. Quelques instants plus tard, la cliente et l’employée sont bousculées au sol par une autre employée de la boutique qui tentait de les séparer.

A whole fight just happened at bath & body works 🤣🤣🤣🤣🤣 I’m dying pic.twitter.com/ocumzj8G9f — Genevieve (@gendenslow) March 6, 2021

Selon l'internaute qui a filmé la scène, un conflit entre deux clients (dont un qu'on n'aperçoit pas sur la vidéo) serait à l'origine de l'incident. L'employée du commerce serait alors intervenue pour expulser la cliente de l’endroit, mais celle-ci aurait refusé de quitter les lieux.

La mêlée a dégénéré lorsqu’une autre cliente et d’autres employés s’y sont intégrés.

La bataille a continué pendant quelques secondes après que les personnes impliquées se soient relevées. Les deux clientes ont éventuellement été chassées du magasin.

Bath & Body Work n’a pas fourni de commentaires en lien avec l’incident.