[EN DIRECT 7 MARS] Tous les développements de la pandémie

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 116 607 440

Morts: 2 589 696

CANADA

Cas: 889 551, dont 291 924 au Québec

Décès: 22 212, dont 10 465 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU DIMANCHE 7 MARS

9h46 | Sicile : Vacciné alors qu'il n'y avait pas droit, le maire de Corleone démissionne

Le maire du village sicilien de Corleone a annoncé dimanche qu'il démissionnait de ses fonctions après s'être fait vacciner contre la COVID-19 sans être prioritaire, un passe-droit sur lequel la police enquête.

7h21 | Premiers cas en Nouvelle-Calédonie, territoire français jusqu’ici épargné

Neuf premiers cas de COVID-19 ont été détectés dimanche en Nouvelle-Calédonie, et un confinement strict de deux semaines a aussitôt été décrété dans ce territoire français du Pacifique Sud, l’un des rares sur la planète n’ayant pas été touchés jusqu’ici par la COVID-19.

6h18 | Israël: un quasi-retour à la normale avec la réouverture des restaurants

S’asseoir dans un café, manger au restaurant, retourner sur les bancs d'école: Israël revenait presque à la normale dimanche à la faveur de nouvelles mesures de déconfinement, à une quinzaine de jours de nouvelles élections nationales.

5h28 | L’Éthiopie reçoit ses premières 2,2 millions de doses de vaccin

L’Éthiopie a reçu dimanche ses 2,2 millions premières doses de vaccin contre le coronavirus, obtenues grâce à l’initiative Covax de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour permettre aux pays les plus démunis d’avoir accès à la vaccination.

5h | [FAITES LA DIFFÉRENCE] Après un an de pandémie: l’importance du «Nous»

À l’aube de l’entrée en date du premier confinement, plusieurs feront des bilans épidémiologiques de la situation. Néanmoins, s’il y a bien une chose que le Québec devrait retenir, c’est l’importance du « Nous », soit du rôle du collectif.

En effet, la pandémie nous a confrontés au choc de la réalité. Bien que nous sommes préoccupés par nos parcours individuels, nous sommes obligés de concevoir aujourd’hui que nos destins sont liés les uns aux autres. Nous vivons en société et nos libertés individuelles s’arrêtent au moment où elles touchent nos libertés collectives. Cette privation de nos privilèges lors du confinement (voyage, gym, resto, etc.) et le changement radical de notre mode de vie habituel ont été faits au nom de l’intérêt général, de la santé publique.

Lisez la lettre ouverte de Powen-Alexandre Morin, Président du Forum jeunesse de l’île de Montréal.

4h41 | Pandémie: popularité en baisse pour le parti de Merkel

Grogne face aux ratés de la gestion de la pandémie, scandales: Angela Merkel et les conservateurs allemands voient leur popularité chuter à une semaine d’élections régionales ayant valeur de test en vue des législatives de fin septembre.

1h | COVID-19: quel vaccin allez-vous recevoir?

Il ne sera pas possible de choisir votre vaccin contre la COVID-19, mais si vous pouviez le faire, pour lequel opteriez-­vous ? La campagne de vaccination dans la population générale s’est amorcée cette semaine au Québec, et un quatrième vaccin a été approuvé au pays.

Le Journal vous présente un portrait de ces vaccins qui pourraient bien nous permettre de vaincre cette pandémie.

1h | De fausses cartes pour éviter la vaccination vendues à 10 $ sur internet

Plusieurs fausses cartes d’exemption de la vaccination contre la COVID-19 sont en vente sur internet, mais des experts d’ici mettent en garde la population puisque l’achat de cette escro-querie équivaut à jeter de l’argent par les fenêtres.

1h | Identité usurpée par des fraudeurs

Les petites annonces frauduleuses de vendeurs de conteneurs se multiplient à vue d’œil sur les réseaux sociaux, mettent en garde des entreprises qui se sont fait usurper leur identité par des arnaqueurs cherchant par tous les moyens à se rendre crédibles.

1h | Les gens isolés sont des cibles faciles à atteindre

La pandémie est une source d’inspiration pour les fraudeurs qui profitent de la peur et de l’isolement des gens pour multiplier les stratagèmes et extorquer de l’argent ou des informations personnelles.

Courriels pour recevoir un traitement miracle contre la COVID-19, appel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour être l’un des premiers à recevoir le vaccin en échange d’un don, équipement médical acheté sur un faux site qui n’est jamais livré : les ruses sur le thème de la pandémie se sont intensifiées depuis un an.

1h | La pandémie, une occasion en or pour les arnaqueurs

Des gens qui n’avaient jamais magasiné en ligne ont commencé à le faire du jour au lendemain pendant la pandémie, ce qui s’est traduit par davantage de victimes d’escroqueries dans la dernière année, selon le Centre antifraude du Canada (CAFC).

0h45 | Les New-Yorkais redécouvrent les lieux touristiques de leur ville

Un an après l’arrivée de la pandémie, les touristes, étrangers surtout, ne sont pas encore revenus à New York; en attendant, de nombreux New-Yorkais en profitent pour découvrir, ou redécouvrir, les lieux emblématiques de la ville, qu’ils évitaient jusqu’ici.

0h | Olympiens dans l'incertitude: dilemme éthique pour la kayakiste Andréanne Langlois

« D’un côté, je suis étudiante en sciences infirmières. Ma mère est retournée travailler dans le domaine de la santé pour donner un coup de main depuis le début de la pandémie. Je ne veux pas nuire au système de santé et contaminer des personnes vulnérables. Mais d’un autre côté, ça fait cinq ans que je m’entraîne pour participer aux Jeux », souligne la kayakiste qui a participé aux Olympiques de 2016 à Rio.

0h | «Pas de bon sens que les Jeux olympiques soient annulés», estime Charles Philibert-Thiboutot

« Avec les sports professionnels, on a vu qu’il est possible de rassembler les gens dans une bulle et ça fonctionne, souligne le coureur de 1500 m et 5000 m Charles Philibert-Thiboutot. Ça n’aurait pas de bon sens que les Jeux soient annulés, mais la seule option est qu’ils soient altérés.

0h | Deuils, pandémie et incendie pour Meaghan Benfeito

La plongeuse Meaghan Benfeito a vécu plusieurs moments difficiles à l’extérieur de la piscine depuis 2017. Elle avait toutes les raisons de baisser les bras et de connaître une baisse de rendement dans ses résultats.

L’athlète a plutôt trouvé la force intérieure qui lui a permis de relever la tête et de poursuivre sa route. Avec sa détermination, elle a été capable de continuer à récolter des podiums sur la scène internationale.