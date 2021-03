Eugenie Bouchard s’incline en finale

Eugenie Bouchard et sa partenaire serbe Olga Danilovic se sont inclinées en finale du double du tournoi de Lyon, dimanche. La Néerlandaise Arantxa Rus et la Slovaque Viktoria Kuzmova, favorites de l’événement, l’ont emporté au super bris d’égalité 3-6, 7-5 et 10-7.

Les gagnantes ont remporté cinq échanges consécutifs pour mettre un terme à cette rencontre. «Genie» (824e) et Danilovic (447e) ont ainsi laissé filer une avance de trois points lors du bris d’égalité.

Rus (73e) et Kuzmova (29e) ont respectivement remporté leurs quatrième et troisième titres en double. Pour y parvenir, elles ont brisé leurs adversaires trois fois lors de leurs quatre derniers jeux au service de la deuxième manche pour forcer la tenue du super bris.

Bouchard montre ainsi une fiche de 1-4 en finale en double dans la WTA. La seule victoire de la Québécoise est survenue à Auckland en 2019, aux côtés de l’Américaine Sofia Kenin.

En simple, la joueuse canadienne avait perdu d’entrée de jeu contre la Bélarussienne Aliaksandra Sasnovich.