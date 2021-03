Les agents spéciaux de l’escouade COVID veillent au grain

Vous avez peut-être remarqué la présence grinçante dans les endroits publics de ces gens qui se sont donné la charge de «corriger» les citoyens qui grugent accidentellement la règle du deux mètres ou qui osent soulever leur masque pour se gratter le menton. Ces agents spéciaux de l’escouade COVID ont l’outrage facile et la dégaine rapide, et le plus fâcheux est qu’ils s’en prennent aux gens sur un tel ton que tout le monde est forcé de les entendre.

Cette escouade, je l’ai vue à l’oeuvre plus d’une fois. Dans le bus, un usager à un autre: «Vous ne portez pas votre masque comme il faut, Monsieur!» Dans un centre commercial, une femme à un homme âgé: «Vous ne marchez pas du bon côté, Monsieur!» Dans un dépanneur, une cliente s’en prend vertement à une autre: «C’est deux mètres, Madame, pas un mètre, mais deux mètres!»

Pris en flagrant délit!

Étant donné le soin que je mets à respecter toutes les règles sanitaires mises en place depuis un an, y compris même de suivre ces flèches infantilisantes qui jonchent le sol des aires commerciales, j’étais bien loin de me douter que j’allais moi-même y passer, cette fois aux mains d’une cliente d’une Caisse populaire.

Ce jour-là, après m’être déjà savonné les mains à deux reprises dans les 30 minutes précédentes, j’arrive à une Caisse bondée. J’aperçois un libre-service disponible. Je m’y dirige d’un seul pas, oubliant complètement l’idée d’un troisième lavage de mains. Soudain, j’entends crier à tue-tête: «Monsieur! Monsieur!» À quatre mètres à peine derrière moi, une cliente me lançait des regards enragés et, pointant du doigt le flacon de savon à l’entrée, criait: «Lavez-vous les mains!» Pas une invitation, mais un ordre.

Tous les yeux présents se sont tournés vers nous. Notre héroïne, réalisant qu'elle avait maintenant l'attention de tout le monde, reprit ses cris: «Lavez-vous les mains! C’est obligatoire!»

Remarquez qu’une tape amicale dans le dos et un ton plus amenant du style: «Je pense que vous avez oublié de vous laver les mains» auraient fait le travail. Je me serais empressé de corriger le crime abominable que je venais de commettre contre cette société policée. Mais là, un instant. Un pareil manque de classe et cette manière de me crier après comme si j’étais son cochon qui forçait un peu trop l’enclos étaient plus inacceptables que des mains non savonnées.

«Mais là, Madame, faut pas virer fous», lui dis-je. «C’est OBLI-GA-TOIRE!», qu’elle me lance au milieu d’autres commentaires désobligeants. Excédé, je lui dis: «Je n’ai pas d’ordre à recevoir de vous, Madame», ce qui fut suivi d’un échange d’insultes (elle, toujours en criant) jusqu’à mon départ.

On se calme

Comme tous les citoyens de bonne foi, j’ai respecté toutes les directives pendant 14 mois; il n'a fallu que 14 secondes de hauts cris à cet «agent spécial» de l’escouade COVID pour que du jour au lendemain je devienne, aux yeux des clients de la Caisse, un de ces étourdis qui s'amusent à violer les pratiques sanitaires mises en place.

Alors s’il vous plaît, tout le monde, on se calme. Faut se rappeler que nous sommes tous dans le même bateau et que, sauf quelques exceptions, nous faisons tous notre petit effort de guerre.

André Gignac

Retraité

Québec