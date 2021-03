Sur la corde raide

Je ne sais pas ce que je serai plus tard, mais ce que je ne veux pas devenir, c’est quelqu’un par intérim. À moins que ce soit comme Gilles Courteau, qui est commissaire de la LHJMQ par intérim depuis 35 ans. Quelle exception !

Quand on entend cette expression, ça ne sent pas le fonds de pension.

« Intérim » dans le dictionnaire : Intervalle de temps pendant lequel une fonction est laissée vacante par son titulaire et est exercée par un remplaçant.

Disons qu’on est loin du contrat de 5 ans à 5 millions par année de Claude Julien. C’est un vote de confiance écrit en pointillé qu’a obtenu Dominic Ducharme. À ton gérant de banque au moment d’un emprunt pour ton hypothèque, tu ne dis pas que tu viens de décrocher une job par intérim.

L’épée de Damoclès

Dominic est un gars formidable et il a tranquillement gravi les échelons avant que Marc Bergevin lui dise tout d’un coup que le grand jour était arrivé, qu’on lui remettait les guides de l’équipe.

L’ombre au tableau, là où le bât blesse, c’est dans ce petit maudit mot latin, « intérim », qui, comme je l’écrivais hier, veut dire « trompe-toi pas ». Si vous cherchez l’épée de

Damoclès, elle est au-dessus de la tête de Dominic, qui n’a pas une chance comme Julien, Therrien, Vigneault ou les autres. Faut dire qu’il n’est pas passé par la Ligue américaine. Il a donc une demi-chance.

Il ne lui reste que 33 matches pour vendre sa salade aux joueurs, mettre le club sur les rails et atteindre les séries éliminatoires. Il faudra installer un système en un temps record pour convaincre la direction, les joueurs, les journalistes, les admirateurs qu’il est l’homme d’aujourd’hui et surtout de demain. C’est du stock.

Audacieux projet

Ducharme l’a glissé subtilement entre deux phrases dès le début. Il est un homme d’attaque, de relance. Comme instructeur, professer la défensive c’est une chose peu compliquée, mais enseigner l’offensive, c’est une autre paire de manches. Il faut de l’audace et c’est vraiment sur ce plan qu’il faut comprendre et exploiter le talent des meilleurs joueurs avec créativité. Il ne faut pas avoir peur des erreurs.

Amener cette transition avec un contrat blindé dans les poches représente une aventure palpitante, tu peux prendre le temps, mais avec le mot « intérim » vient une dimension plutôt pressante.

Le vocable n’est pas rassurant et peut même devenir péjoratif à l’oreille de joueurs qui ont peine à appliquer les consignes du coach. Ils se disent que son passage est temporaire et que l’an prochain, un autre sera là.

Je ne connais pas beaucoup Dominic, mais assez pour savoir qu’il mérite une vraie chance. Il est courageux et passionné, et le hockey qu’il préconise est celui qu’on veut voir. All in.

De l’enclave

Saviez-vous qu’il y avait un troisième Richard ? Maurice , Henri ... et Claude , le cadet, qui n’a jamais été capable de faire le grand club. Ailier rapide, il a eu de belles saisons au sein des Canadiens de Hull-Ottawa sous les ordres de Scotty Bowman . Il a gagné la coupe Memorial avec les Jean-Claude et Gilles Tremblay , Ralph Backstrom, Bobby Rousseau et Claude Ruel (comme défenseur).

? , ... et , le cadet, qui n’a jamais été capable de faire le grand club. Ailier rapide, il a eu de belles saisons au sein des Canadiens de Hull-Ottawa sous les ordres de . Il a gagné la coupe Memorial avec les et , Ralph Backstrom, et (comme défenseur). Depuis seulement 15 ans, les joueurs du Canadien ont vécu huit changements d’instructeurs. Imaginez. Vingt-cinq hommes se sont succédé comme coachs ou assistants dans ce laps de temps. On en est au quatrième instructeur des gardiens. Montréal est-elle devenue un cimetière de coachs ?

A-t-il des projets en tête ? Zdeno Chara a suivi avec succès son cours d’agent immobilier.

a suivi avec succès son cours d’agent immobilier. Vous savez que nos Alouettes célébreront leurs 75 ans cet été. Faut sortir de la COVID et fêter ça. On est avec toi, Mario (Cecchini) ! Sortez les idées.

célébreront leurs 75 ans cet été. Faut sortir de la COVID et fêter ça. On est avec toi, ! Sortez les idées. Ce sont les Red Wings qui ont la masse salariale la plus basse dans la LNH, à 51 665 millions. Suivent les Kings (51 733 M$) et les Sénateurs (59 775 M$).

