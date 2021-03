Trop d’ordures

« Quand est-ce que ça va s’arrêter », titraient Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal mercredi, après que cinq femmes eurent été assassinées dans un contexte de violence conjugale depuis un mois au Québec.

Les plus récents événements sont survenus cette semaine, dans les Laurentides, alors qu’une femme de 28 ans et sa mère ont été tuées à coups de hache. L’ex-conjoint a ainsi privé son petit garçon de sa maman et de sa grand-maman.

Chaque fois que survient un tel drame, on se pose inévitablement la question : mais comment est-ce que ça peut encore arriver ? Comment un homme peut-il agir ainsi comme une ordure ?

Beaucoup de préjugés

Encore beaucoup de préjugés subsistent relativement à la violence conjugale, qui s’installe en douce et de manière hypocrite. Elle peut affecter même les personnes les plus fortes, et les femmes en sont principalement les victimes.

Souvent l’entourage ne se rend même pas compte de ce qui se passe. L’agresseur sévit en privé et se comporte différemment en public ou devant témoin.

Pistes de solutions

Déjà considérée comme un véritable fléau, la violence conjugale atteint des sommets avec la pandémie, comme le craignaient les organismes qui viennent en aide aux victimes.

Des publicités troublantes sont diffusées à la radio par le gouvernement. On y entend un conjoint violent qui tient des propos pour le moins dérangeants, et qui illustrent bien le cycle pernicieux de la violence conjugale.

Québec a annoncé 180 M$, en décembre, pour s’attaquer au problème, ce qui s’avère nettement insuffisant. « On arrive à peine à éviter les ruptures de services », a déploré la députée Christine Labrie cette semaine.

Une étude de faisabilité sur l’implantation d’un système de bracelets électroniques anti-rapprochement, qui permettrait aux autorités de suivre les ex-conjoints violents, a aussi été lancée. Les résultats sont attendus cette année.

Quoi qu’il en soit, il faut mettre de l’avant plus de solutions. Ça presse.