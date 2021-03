PIGEON, Madeleine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Madeleine Pigeon, épouse de feu monsieur Raymond Roy, fille de feu monsieur Albert Pigeon et de feu madame Délina Larochelle. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: René et Jeannot; ses petits-enfants: Julie (Rémy), Nicolas et Marie-Claude (Patrick); ses arrière-petits-enfants: Mia et Maélie; ses frères: Gabriel et Claude (Marie); sa bru: Lyse Caissy; ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. Outre son époux et ses parents, elle est allée rejoindre ses enfants; ses frères et sœurs; ainsi que plusieurs autres membres de sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC. https://www.coeuretavc.ca/