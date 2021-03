887 de retour au Diamant

Le Diamant relancera ses opérations avec 887 de Robert Lepage.

Cinq mois après une deuxième fermeture, le Diamant présentera une nouvelle série de représentations du spectacle solo de Robert Lepage, en raison du passage en zone orange de la région de Québec. La pièce sera à l’affiche du 13 au 28 mars.

887 est un spectacle où le créateur, comédien et metteur en scène de Québec revient sur ses souvenirs d’enfance et d’adolescence, avec en parallèle des événements historiques qui ont marqué le Québec des années 1960.

887 est aussi un spectacle où Robert Lepage rend hommage à son père chauffeur de taxi. Il a été présenté 29 fois au Diamant, en 2019, après avoir été à l’affiche au Théâtre du Nouveau Monde et au Trident. La représentation du 13 mars sera la 313e depuis la création du spectacle à Nantes en février 2015.

Il s’agira d’un premier événement avec public au Diamant depuis une prestation lors de l’inauguration du piano Gilles-Tremblay, le 11 septembre, avec la pianiste Louise Bessette et cinq musiciens des Violons du Roy. Les salles de spectacles avaient fermé leurs portes à nouveau le 8 octobre, lorsque Québec est repassé en zone rouge.

Les billets seront mis en vente aujourd’hui, à midi, sur le site du Diamant et par téléphone.

Deux hommes tout nus

Avec le passage en zone orange à Québec, Premier Acte ouvrira ses portes, le 16 mars, avec Meet_Inc qui a été reporté et déplacé à deux reprises.

Cette pièce où trois bouffons se moquent du monde du travail sera à l’affiche jusqu’au 27 mars. Valérie Boutin, Paul Fruteau de Laclos et François-Guillaume Leblanc font partie de la distribution.

La Bordée relancera ses activités, le 16 mars, avec la pièce Deux hommes tout nus. Cette comédie de situation, qui raconte la mésaventure d’Alain Boivin, un avocat sérieux et fidèle, qui se réveille, un bon matin, tout nu, chez lui, avec un de ses collègues. Ils ne se souviennent de rien et l’incompréhension est totale. L’épouse de l’avocat arrive et Boivin invente n’importe quoi pour sauver son couple.

La pièce, qui met en vedette Bertrand Alain et Gabriel Cloutier-Tremblay, sera présentée jusqu’au 27 mars.

Le théâtre jeunesse Les Gros Becs accueillera à nouveau sa clientèle avec La légende de Barbe d’Or du 20 au 28 mars. Cette pièce des Fabulateurs s’adresse aux cinq à dix ans.