Albert Rousseau: le peintre oublié

Il a côtoyé les grands artistes de son époque et une des plus importantes salles de spectacle à Québec porte son nom, mais peu de gens se souviennent qu’Albert Rousseau a été un de nos peintres les plus marquants du XXe siècle. À un an du 40e anniversaire de son décès, des experts en art plaident pour que sa mémoire soit mieux reconnue.

« Beaucoup de gens pensent qu’Albert Rousseau était un professeur, un politicien ou encore un chanteur », se désole l’avocat Marc Bellemare, grand amateur d’arts visuels et qui défend avec vigueur l’héritage du peintre originaire de Saint-Étienne-de-Lauzon.

La mémoire collective semble, en effet, n’avoir que très peu de place pour Albert Rousseau. Elle lui préfère ses contemporains, Alfred Pellan, son grand ami Marc-Aurèle Fortin, Jean-Paul Lemieux.

Pourtant...

« De son vivant, il a eu un impact considérable. Il a exposé avec les plus grands et a fait partie de galeries importantes », rappelle Claude Vallières, coordonnateur aux arts visuels de Diffusion culturelle Lévis.

« Pour les amateurs d’arts visuels, il conserve une place importante, mais malheureusement, dans le grand public, la connaissance de cet artiste est moins bonne que ce qu’il aurait mérité », précise M. Vallières.

Le peintre du terroir

Pourquoi le souvenir d’Albert Rousseau s’est-il dilué depuis sa mort ?

Conservatrice de l’art moderne au Musée national des Beaux-arts du Québec, qui détient neuf œuvres de Rousseau, Anne-Marie Bouchard avance une explication : son éclectisme.

« On voit l’influence de Marc-Aurèle Fortin, de René Richard ou de Clarence Gagnon dans sa peinture, mais lui-même n’a jamais développé un filon qui fait qu’on pourrait dire en voyant une de ses œuvres : ah, c’est un Rousseau ! C’est comme s’il n’avait pas un style unique ou vraiment original. »

De fait, en raison des nombreux paysages et bâtiments de la région de Québec qu’il a peints, Albert Rousseau était surtout connu comme le peintre du terroir.

« Sa carrière a pris son envol au moment où il y a eu la scission entre les peintres figuratifs et ceux qui le sont moins, durant les années 1940, à l’époque du Refus Global.

« Il est resté dans une certaine tradition et, malheureusement, on reconnaît souvent les artistes qui ont amené l’art ailleurs, qui étaient plus avant-gardistes », note Anne-Marie Bouchard.

Exposées en 2022

En outre, ses œuvres ne sont que rarement exposées. Au MNBAQ, on les garde dans la réserve parce qu’elles ne sont tout simplement pas en assez bon état, indique Mme Bouchard.

À la salle Albert-Rousseau, une seule toile, celle mettant en vedette des chevaux qui domine le second étage de l’endroit, est à la vue du public.

Le président Claude Désormeaux promet d’y remédier pour le 40e anniversaire de sa mort.

« Nous détenons certaines toiles d’Albert Rousseau que nous allons exposer, tout au long de 2022, dans le hall d’entrée et dans un deuxième temps, lors du 40e anniversaire de la salle, en 2023, on prévoit des activités de reconnaissance. »

« Il a inspiré toute une génération d’artistes »

Le legs d’Albert Rousseau ne se limite pas aux tableaux qu’il a peints. Il se mesure aussi au nombre de Québécois qui ont pris goût à l’art grâce à lui.

Pédagogue et touche-à-tout, Albert Rousseau a rendu les arts visuels accessibles à tous quand il a créé le Moulin des arts, à Saint-Étienne-de-Lauzon, au début des années 1970.

Dans ce qui était un moulin à scie et farine, sur le bord de la rivière Beaurivage, il donnait des cours de peinture, de gravure, de céramique et organisait des expositions.

« Avec le moulin, il a créé toute une génération d’artistes. Pour l’époque, sa pédagogie était assez novatrice puisqu’il travaillait davantage sous la forme d’ateliers que de cours », rappelle Claude Vallières, de Diffusion culturelle Lévis.

Anne-Marie Bouchard, du MNBAQ, se souvient d’avoir suivi des cours d’Albert Rousseau dans sa jeunesse.

« J’ai un souvenir assez vif des moments où mes parents allaient me conduire là, pendant la fin de semaine. J’étais avec d’autres enfants et on faisait de l’estampe, de la peinture. C’était fou combien il y avait du monde. Il y avait toujours des activités avec la famille, des expositions champêtres. C’était l’idée d’un art populaire et d’une action culturelle à travers laquelle on encourageait les gens à laisser aller leur créativité librement. »