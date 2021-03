Auston Matthews est toujours incommodé par sa blessure

Depuis qu’il est de retour au jeu, l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews ne semble pas être le franc-tireur qui a terrorisé les gardiens adverses depuis le début de la saison 2020-2021.

De retour dans la formation des siens depuis trois matchs, le joueur de centre a été blanchi de la feuille de pointage. Lundi, il a révélé qu’il était toujours incommodé par la blessure à une main qui l’avait forcé à rater quelques rencontres.

«C’est correct, mais j’aimerais vraiment qu’elle soit davantage rétablie, a indiqué Matthews, lors des conférences de presse qui ont suivi l’entraînement des siens. Je pense qu’elle a encore besoin de progresser un peu. J’essaie toujours de trouver mon rythme. Physiquement, tout va bien au niveau de mes jambes et de mes poumons.»

Cette blessure à une main arrive à un bien mauvais moment pour le hockeyeur, lui dont les 18 buts représentent toujours un sommet dans la Ligue nationale. Avant de s’absenter, l’athlète de 23 ans avait amassé 15 points à ses 16 dernières parties.

Conscient que son patineur est mal en point, l’entraîneur-chef Sheldon Keefe doit adapter son plan de match.

«Il est clair que cette blessure affecte son tir, a dit le pilote. Nous l’avons déplacé en avantage numérique à cause de cela, car il n’est pas aussi à l’aise avec ses tirs. Il a toutefois démontré qu’il était très bon dans plusieurs autres domaines. Cela ne semble pas affecter sa capacité de manier la rondelle et ses passes. Il est toutefois confronté à l’aspect mental de ne pas être à 100 % et d’avoir raté des matchs. Quand tu rates des parties, tu perds ton rythme et tu te décourages un peu.»

Matthews et les Leafs seront de retour en action mardi soir, alors qu’ils recevront la visite des Jets de Winnipeg au Scotiabank Arena pour le premier d’une série de trois matchs.