BLANCHET, Claude



À Québec, le 28 février 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Claude Blanchet, époux de feu dame Gisèle Dassylva, fils de feu Donat Blanchet et feu Éva Lord. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Suzanne Girard), Gaétane (feu Carole Labadie) et Mario (Claudia Vaudreuil); ses petits-enfants: Véronique (Pier-Olivier Mathieu Rioux), Sonia (Jason Drouin), Audrey et Jade; ses arrière-petits-enfants: Hugo, Émile, Jeanne, Jules et Mariane; ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Blanchet: feu Adrienne (feu Gérard Chabot), feu Fernande (feu René Racine), feu Paul-Émile (feu Pauline Pinard), feu Albert (Anita Gingras), feu Georges-Henri (Lucie Parke), feu Charles-Eugène (feu Rita Paquet), feu Gisèle (Paul Gignac) feu Jean-Guy (Suzanne Picard), feu Marc-André; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD Côté-Jardin pour leur grand dévouement et les soins prodigués particulièrement en cette période de pandémie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (maladie du cœur), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage Québec, Québec, G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org.