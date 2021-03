Victimes de la COVID-19: Ottawa annonce une journée de commémoration

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a annoncé une journée de commémoration des victimes de la COVID-19 qui se tiendra le jeudi 11 mars.

«En ce jour, j'invite tous les Canadiens à s’unir pour honorer la mémoire de ceux que nous avons perdus et des personnes qu'ils ont laissées derrière eux. Nous rendrons également hommage à tous ceux qui ont été touchés par la COVID-19 et à tous ceux qui continuent de travailler fort et de faire des sacrifices incroyables dans notre lutte contre le virus», a déclaré par communiqué le premier ministre.

Le gouvernement du Québec avait récemment annoncé la tenue d’une journée de commémoration des victimes de la COVID-19 à pareille date, soit le 11 mars. Une cérémonie est prévue à midi, et les Québécois sont invités à observer une minute de silence au coup de 13 h.

En date d’aujourd’hui, la COVID-19 a fait plus de 22 000 morts et a infecté plus de 864 000 personnes au Canada.