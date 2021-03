Dicaire: enfin du sérieux

C’est évident que des ti-counes ont publié des commentaires épouvantables sur les réseaux sociaux qui parlent de boxe.

Mais j’ai été agréablement surpris par le ton et l’intelligence de la plupart des interventions après la défaite cinglante de Marie-Ève Dicaire. Les amateurs québécois ont compris que Marie-Ève s’était fait torcher par une championne qui lui était infiniment supérieure.

Mais les amateurs québécois ont aussi compris que Claressa Shields est la meilleure boxeuse au monde. Toutes catégories confondues. Autrement dit, tu peux être très bonne, tu peux être une championne dans une fédération professionnelle mais ça ne veut pas dire que tu es la meilleure au monde.

Ça, on le sait. C’est réglé.

L’EXEMPLE DE PASCAL

Prenez Jean Pascal. Il est champion régulier dans la WBA. Mais est-ce que Jean Pascal est le meilleur au monde chez les mi-lourds ? Si vous choisissez Artur Beterbiev, vous avez de fortes chances d’avoir raison. Est-ce que ça veut dire que Jean Pascal est un chaudron, pas du tout et vous le comprenez.

Donc, Marie-Ève Dicaire est allée se faire planter à Flint, au Michigan. Mais elle a résisté jusqu’au bout, elle a fini le combat debout. Et s’est comportée avec dignité.

Le jeu des coulisses de la boxe professionnelle va se dérouler. Claressa Shields va sans doute remonter de division. Il est fort probable qu’au moins un titre de championne du monde se libère. C’est certain qu’on va savoir que Marie-Ève Dicaire n’est pas la meilleure 154 livres au monde. Tout le monde va le savoir. Mais un promoteur aussi habile qu’Yvon Michel va se trouver une fédération pour donner une chance à Dicaire. C’est écrit dans le ciel.

Primo, il n’y a pas de bonnes boxeuses à 154 livres. La boxe féminine n’a pas les moyens de se priver de Marie-Ève Dicaire. Secondo, si Marie-Ève n’est pas la numéro un, il y a de très grandes chances qu’elle soit le numéro 2.

Comme Jean Pascal est sans doute numéro 3 derrière Artur Beterbiev et Dmitry Bivol. Pis, c’est quand même pas de leur faute s’il y a quatre fédérations professionnelles...

LES COMBATS DE CHAMPIONNAT

Un commentaire méprisant insistait qu’on « montait » les boxeurs québécois avec habileté mais qu’ils se faisaient démolir dès qu’ils affrontaient les meilleurs au monde.

D’abord, pour affronter les meilleurs au monde, il faut avoir une chance de battre le meilleur. Sinon, les réseaux de télévision n’investiraient pas des millions pour un combat au Japon entre Ryota Murata et Steven Butler.

Ce n’est pas la défaite contre Murata qui a fait mal à la réputation internationale de Butler, c’est celle contre Jose Macias au Mexique.

De plus, Éric Lucas, Adrian Diaconu, Jean Pascal, Lucian Bute, Adonis Stevenson, David Lemieux et Eleider Alvarez sont devenus champions du monde dans leur fédération. Ils ont gagné, ils ont perdu mais ils ont fait partie de la crème au sommet. D’autres, comme Butler ou Kevin Bizier, se sont donné une chance pour un titre et ont échoué.

Je répète : Pis ?

Faudrait leur cracher dessus parce qu’ils ont perdu contre Ryota Murata, Kell Brook ou Gennady Golovkin ?

Ben oui chose, t’es le meilleur baiseur au monde, c’est bien connu...

LES COMBATS DANGEREUX

Je veux écrire avec tout le respect du monde. Il y a de grands combats comme celui de Marie-Ève Dicaire contre Claressa Shields et il y a des combats qui me semblent trop dangereux.

Le dernier combat d’Oscar Rivas contre Dillian Whyte à Londres était un de ces grands combats. D’ailleurs,Rivas a raflé plus de 1,5 million $ canadiens pour ses efforts.

Cette fois, au-dessus de la piscine du Plaza à Québec, Oscar Rivas va affronter Sylvera Louis de Montréal. Ça fait cinq ans, cinq ans !!! que Sylvera ne s’est pas battu. On hésite parfois à lui confier du sparring tellement il est rendu fragile.

Sylvera Louis a perdu contre Rivas il y a neuf ans mais depuis, Rivas s’est hissé dans le top 5 de sa catégorie. Un Olympien et une montagne de muscles découpés.

Michel Hamelin est maintenant à la retraite. Donc, quelqu’un d’autre à la Régie des alcools, des courses et des jeux a approuvé ce combat.

Ça devrait durer deux ou trois rounds. Si tout va bien, Sylvera va se relever après le compte de 10.

Et l’officiel qui a approuvé le combat va respirer mieux.