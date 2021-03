Écoutons les femmes 2021

Photo courtoisie

La Journée internationale des femmes, également appelée Journée internationale des droits des femmes dans certains pays comme la France, est célébrée le 8 mars chaque année depuis 1977 lorsque la journée a été officialisée par les Nations Unies avec comme but de mettre en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes.

Le Collectif 8 mars représente plus de 700 000 femmes au Québec provenant des groupes autonomes de femmes et des organisations syndicales. Le thème cette année : Écoutons les femmes !

Nouvelle DG

Photo courtoisie

Le Grand Marché de Québec peut compter, dès aujourd’hui, sur Jade Éva Côté-Rouillard (photo) à titre de nouvelle directrice générale de la Coopérative des Horticulteurs de Québec. Mme Côté-Rouillard, qui était jusqu’à récemment directrice des communications et du marketing du Grand Marché, profite de son bagage acquis au sein de grandes organisations, telles que les Fêtes du 400e de Québec, l’exposition Bodies, l’Espace 400e et l’Agora du Port de Québec, pour accéder à ce poste important. Bon succès, madame !

Les femmes derrière Rose Buddha

Photo courtoisie

C’est en 2016 avec 300 $ en poche et une bonne expérience en communication, mais aucune en mode, que les fondatrices de Rose Buddha, Maxime Morin et Madeleine Arcand (photo), ont gravi les échelons un à un pour faire de leur entreprise l’incontournable des vêtements écolos et éthiques au Québec. Choquées de constater que l’industrie de la mode était la deuxième industrie la plus polluante (après celle du pétrole) et de voir les conditions de travail de plusieurs travailleuses du secteur, elles décidèrent qu’il était temps de faire autrement. Pour ce faire, elles travaillèrent d’arrache-pied afin d’assurer une production locale (tout est fait à Montréal et en Beauce) et respectueuse de l’environnement. Les matériaux utilisés dans la confection sont composés de matières recyclées – notamment le polyester recyclé, fait de bouteilles de plastique recyclées – ou de fibres naturelles ou biologiques. L’entreprise est aussi zéro déchet, réutilisant toutes les retailles pour en fabriquer des accessoires et des bijoux.

Le 8 mars 2006

Photo courtoisie

José Théodore (photo) est échangé à l’Avalanche du Colorado en retour d’un autre gardien, le Suisse David Aebischer.

Anniversaires

Photo courtoisie

Louise Brissette (photo), physiothérapeute québécoise, fondatrice de la corporation Les Enfants d’Amour, 75 ans... Guy Rainville, photographe de Québec... Réal Béland fils, humoriste, acteur et réalisateur québécois, 50 ans... Julie Pelletier, sexologue clinicienne au Journal de Québec, 52 ans... Suzanne Campagne, chanteuse, 65 ans... Jacques Doucet, commentateur sportif de baseball, 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 mars 2020 : Max von Sydow (photo), 90 ans, acteur franco-suédois qui a tourné dans une dizaine de films de son compatriote Ingmar Bergman... 2017 : Denis Grondin, 66 ans, animateur de radio (CKOI-CHOM) et père de l’acteur Marc-André Grondin... 2016 : George Martin, 90 ans, producteur des Beatles et surnommé le « 5e Beatle »... 2015 : Sam Simon, 59 ans, co-créateur des Simpson... 2014 : Jean-Marc Giguère, 75 ans, fondateur d’Express Marco et du Chemin de fer Québec Central... 2012 : Jimmy Ellis, 74 ans, chanteur du groupe disco The Tramps... 2009 : Michel Brière, 61 ans, photographe bien connu en Mauricie... 2006 : Edouard Castonguay, 76 ans, légende du Western québécois... 1999 : Joe DiMaggio, 84 ans, une des légendes du baseball majeur... 1994 : Dave Castilloux, 77 ans, figure dominante de la boxe au Québec dans les années d’avant-guerre.... 1983 : Robert Rumillly, 85 ans, historien.