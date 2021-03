Élèves de 3e, 4e et 5e secondaire: le PLQ réclame un retour à temps plein en classe en zone orange

Le PLQ réclame un retour à temps plein en classe des élèves du deuxième cycle du secondaire dans les régions classées orange.

La fréquentation de l’école en personne une journée sur deux affecte de nombreux adolescents. Le quart des jeunes de 3e et de 4e secondaire sont actuellement en échec en mathématique, révélait récemment un sondage réalisé par le ministère de l’Éducation.

Une situation qui préoccupe grandement la députée libérale Marwah Rizqy. Selon elle, le temps presse pour renverser la tendance. «À partir de maintenant, pour les secondaires 3, 4 et 5, selon le calendrier actuel, [...] il ne leur reste que trente jours d’école en personne» d'ici la fin de l'année scolaire, calcule-t-elle.

À l’extérieur du grand Montréal, toutes les régions sont désormais au palier d’alerte orange et ont pu bénéficier d’assouplissements aux mesures sanitaires.

Les jeunes du deuxième cycle du secondaire vivent l’école en alternance une journée sur deux en classe et l’autre journée en ligne depuis le mois d'octobre.

L’élue de Saint-Laurent demande au gouvernement Legault de permettre aux élèves de ces régions de venir en classe tous les jours.

«Si on veut redresser la barre, il faut s’assurer qu’à chaque fois qu’on a la chance de retourner les enfants à temps plein à l’école, on le fasse», insiste Mme Rizqy.

Parallèlement, il faut s’assurer de protéger les régions où la COVID-19 ne fait plus de ravages. Les autorités doivent continuer d’encourager les Québécois des zones rouges à limiter leurs déplacements, ajoute-t-elle.

