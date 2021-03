Enfin une entente entre Prescott et les Cowboys

Les Cowboys de Dallas et le quart-arrière Dak Prescott ont finalement trouvé un terrain d’entente sur un nouveau contrat.

Selon NFL Network, l’athlète de 27 ans et la formation du Texas seront unis pour les quatre prochaines saisons. Prescott empochera 160 millions $ au total et ce montant pourrait grimper à 164 millions $. De plus, 125 millions $ seront garantis, dont un boni de 66 millions lors de la signature. Il s’agit d’ailleurs du plus gros boni de signature de l’histoire de la NFL. Le détenteur de la précédente marque était le quart-arrière Russell Wilson avec 65 millions $.

Le pivot des Cowboys pourra aussi compter sur une clause de non-échange.

Le choix de quatrième ronde (135e au total) des Cowboys en 2016 a été limité à cinq rencontres la saison dernière en raison d’une grave blessure à une cheville. Il était en voie de connaître sa meilleure campagne en carrière, lui qui avait amassé 1856 verges par la passe, en plus de distribuer le ballon neuf fois pour un majeur.

En 69 parties dans la NFL, Prescott a complété 66% des passes qu’il a tentées pour des gains de 17 634 verges et 106 touchés.