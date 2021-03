Grand oubli en matière de protection

Si c’est vrai qu’on se touche le visage avec nos mains en moyenne 22 fois par jour, pourquoi ne pas demander aux gens de se laver le visage quelques fois par jour ? Depuis le début de la pandémie qu’on nous suggère de se laver les mains souvent, de porter un masque et de pratiquer la distanciation. Le message n’a pas changémais la transmission du virus n’a pas réellement ralenti. Est-ce possible qu’on ait oublié l’essentiel : le lavage du visage?

Le virus n’entre pas dans le corps par les mains, mais bien par le nez, la bouche et les yeux. Donc on aura beau se laver les mains souvent, comme on ne se lave le visage qu’une fois par jour, quand on se douche le matin ou le soir, et pour certains qui s’entraînent, une autre fois après l’exercice, c’est évident qu’il y a un gros manque de ce côté.

Se laver le visage à chaque fois qu’on met ou qu’on enlève le masque me semblerait un minimum. Car si le virus est déjà rendu près de nos orifices, le masque ne va pas le stopper dans sa course pour entrer dans notre système respiratoire. Mais en se lavant le visage durant la journée, on pourrait empêcher le microbe de se coller aux pores de la peau du visage. Et pire pour les barbus quirisquent de voir leur visage envahi par ces incubateurs à microbes. Il est urgent pour la Santé Publique d’améliorer son message.

Aîné inquiet

Il y a une chose importante que vous n’avez pas saisie. Ce n’est pas par les pores de la peau que le virus entre dans notre système mais bien par les muqueuses de la bouche, des yeux et du nez. De là l’importance de porter un masque pour créer une barrière protectrice pour le nez et la bouche, de se laver les mains souvent pour en déloger le virus et d’éviter de se toucher les yeux.

Sans oublier de porter le masque correctement pour bien protéger l’entrée de nos sinus et de notre bouche, de l’enlever sans toucher à sa face externe, de le jeter après usage si on porte un masque de procédure ou de le laver fréquemment dans le cas d’un masque en tissu.