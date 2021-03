Le doyen des barbiers du Québec de retour après avoir vaincu la COVID-19

À 91 ans, le doyen des barbiers du Québec est non seulement parvenu à vaincre la COVID-19, mais a aussi repris le travail récemment.

Désiré Fournier est fidèle au poste depuis plus de 75 ans. Celui que l'on surnomme le barbier de Nazareth à Rimouski a débuté sa carrière à l'âge de 16 ans.

«Imaginez-vous, quand j’ai commencé une barbe, ça coûtait 20 cents», a souligné Désiré Fournier, qui est fort probablement le plus âgé des barbiers en action au Québec.

Le 7 décembre dernier, le nonagénaire a dû être hospitalisé d’urgence en raison de la COVID-19.

«Le médecin m’a dit "celui qui vous l’a donné, il ne le savait même pas qu’il l’avait"», a expliqué le barbier.

«Le docteur m’a dit "vous avez été chanceux d’avoir une bonne capacité"», a-t-il ajouté.

En sortant de l'hôpital, il n'avait qu'une seule idée en tête: rouvrir son salon.

«Je regardais ma femme faire le ménage et l’époussetage et je me suis dit "ça me tente de faire un trois jours par semaine"», a-t-il confié.

Désiré Fournier sera vacciné, tout comme sa femme, dans les prochaines semaines et invite tout le monde à le faire. «Quand on se protège, on protège les autres», a-t-il plaidé.