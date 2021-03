Masque à l'école : «Les enfants sont capables de s’adapter plus que l’on pense»

Depuis lundi matin, le port du masque est obligatoire chez les enfants du primaire en zone rouge. La majorité des parents rencontrés par TVA Nouvelles approuvent cette nouvelle mesure de santé publique.

Le masque de procédure doit être porté par les enfants de la 1re à la 6e année en tout temps dans le bus scolaire, en classe et dans tous leurs déplacements à l’intérieur de l’école. Seule exception, quand ils sont dans la cour de récréation.

«On n’a pas le choix, ça ne me dérange pas et lui non plus», a dit une maman au micro de TVA Nouvelles.

«On est équipé, on ne manquera pas de masques, les enfants ont même un sac pour les masques de rechange à la maison», a ajouté une autre mère.

«Il faut ce qu’il faut pour se débarrasser de ce virus-là, que l’on puisse passer à autre chose. On le fait nous-mêmes au travail. Les enfants sont capables de s’adapter plus que l’on pense», a formulé avec sagesse une autre maman.

Un papa n’est pas du même avis. «C’est un peu extrême comme mesure. Ils se débrouillaient bien avant.»

«Mon fils m’a dit que c’est difficile pour lui de toujours porter le masque. J’essaie de lui expliquer que l’on n’a pas le choix», a appuyé une mère de famille.

Le président de la Fédération autonome de l’enseignement croit que le port du masque en tout temps pour les enfants du primaire commandera un peu plus de gestion de la part des enseignants, mais la santé des enfants prime.

«Les professeurs du secondaire doivent déjà constamment rappeler les consignes sanitaires notamment celles du masque de procédure. La gestion globale de toutes les mesures de la gestion sanitaire gruge du temps, c’est évident. On doit tenir compte que l’on est dans une situation exceptionnelle. Dans les positions que l’on prend, c’est d’assurer avant tout la sécurité des enfants», a affirmé Sylvain Malette.