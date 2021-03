Les ventes de roulottes grimpent en flèche

Au printemps dernier, la pandémie a causé plusieurs ruptures de stock dans des magasins aux quatre coins du Québec. Voilà que cette année, les Estriens semblent s’être pris à l’avance pour leurs plans estivaux et l’engouement se fait déjà sentir dans quelques commerces de la région.

Si bien que l’écart entre les ventes de cette année et celles de l’an dernier est gigantesque pour l’entreprise Roulottes Évasion.

«On voit déjà un vrai engouement. On avait cinq ventes l'année dernière au mois de février et cette année, pour la même période, nous avons terminé le mois avec 36 ventes», a déclaré le directeur des ventes de l'entreprise estrienne, François Lessard.

Le thème de cette année, c'est la famille, selon Roulottes Évasion, avec leur plus gros vendeur, parfait pour une famille de deux ou trois enfants.



«Un petit modèle comme celui-ci qui se détaille aux alentours de 25 000 $ va être capable de plaire à tout le monde avec ses commodités», a ajouté M. Lessard.



Selon lui, l'interdiction de voyager à l'extérieur du pays n’est pas étrangère à cet engouement pour ces petites maisons ambulantes.

«Étant donné la situation actuelle avec la pandémie, c'est certain [que les familles] sont très contentes de pouvoir faire quelque chose en bulle familiale. Présentement, on a environ 50% de notre clientèle qui n'avait jamais fait de camping auparavant!»



Pour les familles un peu moins aventureuses, la cour-arrière demeure une excellente destination voyage, à en juger par l'augmentation du volume de vente d'articles extérieurs de plusieurs commerces de la région.



«L'engouement est très fort, a déclaré le copropriétaire du Club Piscine Sherbrooke, François Miville. Ce n'est pas nécessairement uniquement pour les piscines [où la demande est forte]. Par exemple, [les gens viennent aussi] simplement pour rafraichir l'ensemble de patio, qui était correct, mais qu'on veut rajeunir cette année.»



Que ce soit en roulotte ou dans sa propre cour, tout semble déjà presque prêt pour les prochaines.