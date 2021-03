Montréal: manifestation en faveur des droits des femmes

Une manifestation en faveur des droits des femmes est organisée lundi matin au parc Faubourgs, à Montréal, à l’occasion du 8 Mars, pour interpeller le gouvernement Legault à agir contre les injustices et les violences envers les femmes.

Les comités de la condition féminine et d’action en santé-sécurité du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) rappellent que la pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur les femmes, notamment en matière de santé et sécurité au travail.

«Alors que l'étude du projet de loi 59 débutera d’un jour à l’autre, nous profitons de la Journée internationale des droits des femmes pour réclamer une réforme vraiment féministe», a indiqué par communiqué Chantal Ide, vice-présidente et responsable politique du dossier santé-sécurité au CCMM‒CSN.

«En ces temps de pandémie, les femmes sont les grandes perdantes. Elles ont vu leur charge de travail augmenter, plusieurs ont mis leur carrière en veilleuse pour s'occuper de leur famille, elles sont nombreuses à travailler dans les services essentiels et pourtant leur voix n'est pas entendue: écoutons les femmes et agissons!» s’est indignée Ramatoulaye Diallo, trésorière et responsable politique de la condition féminine au CCMM‒CSN.

Le syndicat et le Collectif 8 Mars demandent en outre au gouvernement d’agir concrètement pour enrayer les discriminations systémiques vécues par les femmes.