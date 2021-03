Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 8 mars:

«Un jour»

Emma (Anne Hathaway) et Dexter (Jim Sturgess) passent la nuit ensemble après leur bal de graduation et décident de rester amis. Pendant 20 ans, l’aspirante écrivaine et l’animateur de télévision vont s’aimer, se séparer, se détester... jusqu’à éventuellement comprendre qu’ils sont faits pour être ensemble.

Lundi, 13 h, TVA.

«Trop jeunes pour la prison?»

Par amour, Bobby a commis l’irréparable. Amoureux fou de Krissi, ce grand sportif a voulu venger sa petite amie après qu’elle lui eut partagé un lourd secret. Bobby a tiré sur les parents de la jeune fille, tuant l’un des deux.

Lundi, 16 h, Canal D.

«Le sourire de Mona Lisa»

En 1953, Katherine Watson (Julia Roberts), intègre la prestigieuse école pour filles de Wellesley pour enseigner l'histoire de l'art. Libre d’esprit, elle va amener ses étudiantes, dont Betty (Kirsten Dunst) et Joan (Julia Styles), à avoir le courage de mener l'existence qu'elles souhaitent réellement vivre.

Lundi, 16 h 40, Cinépop.

«Les femmes en musique»

Programmation spéciale dédiée à la place des femmes en musique durant toute la journée, avec notamment le concert de la cheffe Susanna Mälkki et l’OSM, enregistré l’automne dernier à la Maison Symphonique, et dédié à Debussy, Schubert et Wagner. À noter aussi la diffusion des concerts inédits d’Anne Paceo (12 h 15) et de Mirga Gražinyté-Tyla, cheffe du Birmingham Symphony Orchestra (21 h 15).

Lundi, 20 h, Mezzo Live HD.

«Droits des femmes, une histoire de combats»

Quand Marie Curie obtient le prix Nobel en 1903, elle n’a pas le droit de vote. Cent ans plus tard, les inégalités hommes-femmes subsistent toujours. La vie, l'intégrité ou la santé des femmes sont aussi encore souvent menacées. Ce film relate l’histoire du combat des femmes qui est loin d’être terminé.

Lundi, 21 h, TV5.

«Alertes»

Renaud (Frédéric Pierre) va analyser la salle des suprémacistes avec les techniciens en scène de crime. Un premier suspect dans l’affaire du meurtre de Marilou est interrogé par Guillaume Pelletier (Danny Gilmore). Renaud est toutefois incapable de se tenir à l'écart malgré les conseils de ses collègues.

Lundi, 21 h, TVA.

«Hergé, à l'ombre de Tintin»

Par une immersion dans l’univers de Tintin et une déconstruction du processus créatif du dessinateur belge, ce film retrace tout le parcours de Georges Remi, dit Hergé, avec des archives exceptionnelles et des témoignages inédits de proches et de spécialistes.

Lundi, 22 h, Planète+.