Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 9 mars:

«Toute la vérité»



Un avocat a une cause particulièrement difficile à défendre: celle d’un adolescent ayant reconnu avoir poignardé à mort son riche père, mais qui refuse d’emprunter la voie suggérée pour améliorer son sort. Drame criminel mettant en vedette Keanu Reeves, Renée Zellweger et Gugu Mbatha-Raw.



Mardi, 13 h, TVA.

«Lumière sur...»



À plus de 70 ans, Gaston Lepage est non seulement un comédien chevronné, mais aussi un animateur d’expérience. Depuis plusieurs décennies, il accumule les rôles au petit écran, sur les planches ainsi qu’au grand écran. Retour sur une carrière artistique remplie de défis professionnels.



Mardi, 15 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Mission grands requins blancs»



Afin de bonifier la science, un explorateur et son équipe ont la ferme intention d’étudier 50 grands requins blancs en 40 jours. Malgré les risques liés à une telle capture, ils prennent la direction de l’océan Atlantique, là où les eaux peuvent être profondes et dangereuses.



Mardi, 17 h 30, Planète+.

«50 façons de tuer sa mère»



La maman d’Anaïs en voit de toutes les couleurs dans le nord de l’Ontario, avec des activités mettant son coeur à rude épreuve. En plus de jouer à la cavalière de ranch, elle doit fouler une piste de motocross et prendre les commandes d’un avion.



Mardi, 18 h 30, Unis TV.

«Moi j’mange»

Comment éviter de tomber dans les pièges marketing quand il est question de s’alimenter? On donne des trucs, en plus de cuisiner avec des ingrédients qui brillent par leur présence dans les supermarchés. Aussi au menu, des oeufs marinés et un macaroni tout garni.



Mardi, 19 h 30, Télé-Québec.

«Le lagon bleu»



Dans cette aventure romantique de 1980, une jeune Brooke Shields grandit en compagnie d’un garçon sur une île tropicale du Pacifique, là où ils ont fait naufrage. Sans adultes pour les guider, ils optent pour un mode de vie tout simple et développent leurs pulsions sexuelles.



Mardi, 20 h, Prise 2.

«Grantchester»



Les choses sont tout sauf tranquilles dans le village de Grantchester. Après le vol d’une bague de fiançailles et la mort suspecte d’un avocat, une jeune femme convainc son frère, un pasteur, de mener l’enquête. Diffusion des deux premiers épisodes de la production britannique.



Mardi, dès 22 h, ARTV.