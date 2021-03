En cette Journée internationale des femmes, si j’étais un homme québécois, je crois bien que je resterais tapi dans ma chambre. Car, quel que soit mon discours, mes paroles pourraient être retenues contre moi.

Au Québec, cette journée de la femme est instrumentalisée par les féministes les plus radicales, souvent attirées par toutes les causes à la mode.

D’ailleurs, ces femmes sont engagées dans les luttes idéologiques au nom d’un féminisme communautariste. Cela explique pourquoi elles s’opposent à la loi 21, défendent le port du voile en toute circonstance et sont solidaires des théories du genre qui font éclater la distinction entre hommes et femmes. Elles ne s’offusquent guère de l’abolition des mots « père et mère » au profit du mot « parentalité » dans les documents officiels, etc.

Universalistes

Le groupe modéré Pour les droits des femmes du Québec, qui défend la laïcité à la québécoise, se définit, lui, comme universaliste. Il lutte pour l’égalité des sexes et tous les grands enjeux qui concernent la majorité des femmes de la planète.

Ce groupe peut donc parler au nom de l’ensemble des femmes et non pour des minorités très marginales qui veulent transformer la société tout entière à leur image.

Or je suis une femme et je suis témoin des attaques violentes contre beaucoup d’hommes qui ont su s’adapter à la révolution féministe et qui ont été obligés de se remettre en question.

Une majorité d’hommes québécois ne peut se reconnaître dans cette caricature que leur envoient des féministes qui refusent d’admettre que ces hommes ont cheminé à nos côtés. Ces derniers sont devenus en quelques dizaines d’années nos alliés actifs dans l’adoption de tant de changements nous favorisant.

En cette journée de la femme, si j’étais un homme, je souhaiterais pouvoir dire aux femmes que je ne suis pas un « sale macho blanc ».