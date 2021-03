Tous Irlandais de cœur

Reportage réalisé en partenariat avec Québec table gourmande.

La Saint-Patrick est de retour dans toute son effervescence, et ce, malgré la distanciation et l’annulation du traditionnel défilé, car rien ne pourrait empêcher les Irlandais de souche et de cœur d’avoir le «craic», ce terme gaélique qui veut dire, avoir du fun!

Après tout, ce n’est pas la première fois qu’il n’y a pas de défilé de la Saint-Patrick dans les rues de Québec. Avant qu’il ne renaisse en 2010, il avait été absent pendant 84 ans. La tradition débutée en 1837, avait été mise sur pause de 1916 à 1920, en raison de la première guerre mondiale, avant de reprendre pendant quelques années et de s’arrêter en 1926.

Les célébrations n’avaient pas cessé pour autant et ça ne changera pas cette année, surtout que la Saint-Patrick a lieu un mercredi. Inutile d’hésiter entre les 13-14 ou les 20-21 pour célébrer, faites durer le plaisir pendant deux fins de semaine et même toute la semaine, comme à Dublin.

«Nous avons le plus gros défilé dans le monde et le festival dure une semaine, affirme Darragh Murphy, un Dublinois qui réside à Québec depuis 16 ans. Les Irlandais aiment faire le party, la Saint-Patrick est une autre excuse pour célébrer», ajoute-t-il en invitant les gens à avoir le «craic» et à être spontanée.

Offrez-vous la totale!

Mars est habituellement le plus gros mois de l’année dans les pubs irlandais de Québec. Le passage en zone orange a créé une belle surprise, avec la réouverture des restaurants juste à temps pour la Saint-Patrick. Dépêchez-vous de réserver!

Et pour les autres jours de festivités, pourquoi ne pas recréer cette ambiance à la maison? Lunettes en forme de trèfles, chapeau de Leprechaun (folklorique farfadet irlandais), chics habits verts, maquillages flamboyants, décorations aux couleurs (vert, blanc et orange) du drapeau de l’Irlande... L’heure est à la fête!

Le festin est réservé chez l’un des restaurants de Québec Table Gourmande, le whisky, la crème irlandaise et/ou la bière qui te font envie sont prêts pour porter un toast et une liste d’écoute à faire danser a été élaborée! «Il faut y aller avec la totale, tant qu’à être chez nous», propose le comédien Rémi-Pierre Paquin, copropriétaire de la Taverne Le Trèfle.

«Fais-le pour toi, gâte-toi. Vas-y à fond», affirme Jonathan Labbé, copropriétaire du Pub Nelligan’s, qui invite les gens à sortir du cadre, à ne pas avoir peur d’être imaginatifs en cette Saint-Patrick hors de l’ordinaire. En cette période où tout est virtuel, il suggère de ne pas perdre de vue le côté humain, un élément essentiel de la fête.

Comme au pub

«Les Irlandais vont d’abord dans les pubs pour parler à leurs amis et ils s’y rendent deux ou trois fois par jour, c’est l’extension de leur salon, c’est dans leurs mœurs», indique Yves Ledoux, propriétaire du Pub Galway,

Robert Dinan, président du conseil d’administration et du comité organisateur du Défilé de la Saint-Patrick à Québec, rappelle une tradition pas si lointaine, qui consistait à faire du porte à porte dans son village, de s’arrêter pour danser, faire de la musique, jouer aux cartes, ouvrir une bouteille et repartir continuer ses visites.

Cette proximité étant impossible à réaliser cette année, pourquoi ne pas «préparer une grosse batch de «stew», puis aller en porter», suggère M. Paquin et ainsi propager la féerie, la joie.

«Il faut surtout être joyeux, pour réaliser l’objectif de cette fête de l’amitié, qui est d’être heureux. Que chacun puisse avoir un moment avec la famille et les amis, en ouvrant un Guiness», affirme M. Ledoux et ce, que ce soit en vidéoconférence, au téléphone ou en personne à deux mètres de distance.

Et le 17 mars, se réserver un moment pour visionner le spectacle commémoratif virtuel «De l’Irlande à Québec», prenant la forme d’un documentaire et d’une prestation du groupe de cornemuses et de percussions du service de police de New York (Pipes & Drums Of The Emerald Society of the New York City Police Department), qui sera diffusé sur le site internet de la Ville de Québec.

Vers le prochain défilé

Les célébrations de cette année devraient être considérées comme des préparatifs pour l’année prochaine. M. Dinan espère alors que le défilé soit «la pierre angulaire, que la Ville de Québec devienne la destination pour fêter la Saint-Patrick en Amérique du Nord».

«Les bandmasters des groupes de cornemuses et percussions de New York et Boston, m’ont dit que le défilé de Québec était de loin le plus beau en Amérique du Nord», dit-il.

Déjà, il se distingue avec près de 1 000 participants, dont les célèbres groupes de cornemuses et percussions de New York, Boston et Chicago. Lors de sa plus récente édition le défilé a attiré près de 50 000 spectateurs entre la rue Cartier et l’Hôtel de ville, en empruntant la Grande-Allée et la rue Saint-Louis. Souhaitons-nous un «shamrock» (trèfle) à quatre feuilles, pour qu’il se réalise en 2022!