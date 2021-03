Tramway: le Conseil de quartier du Cap-Rouge veut «protéger la partie ouest du tracé»

Le Conseil de quartier du Cap-Rouge en appelle directement à Geneviève Guilbault, vice-première ministre et députée du secteur, pour «protéger la partie ouest du tracé du tramway».

Dans une lettre ouverte rendue publique lundi matin et signée de son président Louis Martin, cet organisme sans but lucratif insiste sur les «nombreux impacts positifs directs et indirects du projet pour les citoyens du quartier» et sollicite une rencontre avec Mme Guilbault.

Le Conseil de quartier (CDQ) estime tout d’abord que le terminus Le Gendre, situé dans le secteur Chaudière, «a un pouvoir d’attractivité sans pareil pour encourager les résidents provenant de l’Ouest à utiliser le tramway et les transports en commun».

Aussi, la réalisation de la Côte Mendel, qui doit relier le secteur Chaudière à la Pointe-de-Sainte-Foy, est primordiale pour «désenclaver ce quartier de banlieue ceinturé par des autoroutes», soutient M. Martin. Ce dernier rappelle que cette revendication date déjà de plusieurs années et qu’elle fait partie des engagement électoraux de 2017 de Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert.

Déplorant le «manque de transport en commun» dans le quartier, l’organisme réitère que les étudiants et les travailleurs de Cap-Rouge attendent depuis longtemps une amélioration de la desserte et que certains d’entre eux sont contraints de quitter le quartier à cause justement de cet enjeu.

Lundi en milieu de matinée, le cabinet de la ministre Guilbault a indiqué qu’il ne réagira pas à la lettre. Il y a deux semaines, le maire Labeaume a révélé que le gouvernement Legault veut couper plusieurs portions du tracé du tramway incluant celle à Le Gendre.

Autres arguments

Dans sa missive, le CDQ use d’autres arguments pour tenter de convaincre la ministre de l’importance du tracé à l’ouest.

Soulignant que le secteur Le Gendre est actuellement composé de nombreux terrains vacants, l’organisme précise que le développement «a été mis à l’arrêt» à la suite de l’arrivée de deux grandes surfaces (IKEA et Décathlon).

«Le territoire est actuellement caractérisé par des aménagements peu conviviaux pour les piétons et les cyclistes, étant donné les infrastructures dédiées à l’automobile (bretelles d’accès, stationnements de surface, absence de trottoirs)», regrette-t-on.

Conscient que «des infrastructures du réseau structurant (...) réalisées en milieux actuellement boisés entraîneront la perte de certains milieux humides», le CDQ estime toutefois que «ces impacts environnementaux seront largement compensés par la hausse du transport en commun et par la mise en valeurs des espaces boisés résiduaires».