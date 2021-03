Un slam au cégep pour prévenir les violences faites aux femmes

Un étudiant en travail social au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne a récemment remporté la finale locale de Cégeps en spectacle avec un slam sur la violence faite aux femmes.

«À toutes ces femmes, qui subissent de la violence, [...]. À toutes celles qui ont dû subir le pire [...], je reconnais votre valeur. [...] J’aimerais que les choses changent parce que sérieusement, ça me dérange, ça me démange», a lancé avec émotion Frédérick Lanthier dans sa présentation du 20 février sur Zoom. [...] Encore aujourd’hui, lorsqu’elles crient à l’aide, les échos de leurs mots rebondissent, s’écroule et croupissent sans même qu’on leur porte attention.»

Préoccupé par l’ampleur des drames conjugaux qui sont médiatisés, l’étudiant de 23 ans, a aussi été inspiré à écrire et présenter son slam – un texte déclamé sur un rythme saccadé - parce qu’il fait présentement un stage auprès des victimes d’agressions sexuelles.

«Il y a importance d’agir dans la prévention au niveau des jeunes parce que c’est à ce moment qu’on modèle ses pensées et qu’on construit sa personnalité, a expliqué en entrevue le finissant dans son domaine d’études. C’est plus difficile de défaire des apprentissages quand on est plus vieux parce que c’est plus cristallisé.»

Photo courtoisie Manon Fleury

L’étudiant fait notamment référence à des préjugés sur le fait que l’homme est fort, doit travailler et que la femme reste à la maison, fait le ménage et s’occupe des enfants.

Et aussi sur le fait qu’à l’exception de la colère, un homme ne peut montrer ses émotions et avoir de la peine.

«Il y a encore des parents qui ont ces préjugés, donc leurs enfants vont forcément grandir avec ces mythes-là », a-t-il dit en entrevue.

Dans son slam d’une soixantaine de lignes, Frédérick Lanthier parle notamment du minime pourcentage de plaintes qui sont retenues et qui cheminent vers une condamnation.

«Attention : encore aujourd’hui, lorsqu’elles dénoncent les agressions, notre système judiciaire baisse parfois les yeux et lève toutes les accusations», a-t-il mentionné à ce sujet dans la présentation qui lui a valu de remporter la finale au sein de son institution.

Au cours de l’entrevue qu’il nous a accordée, disant espérer que les mentalités changent, il a ajouté que «les hommes font partie de la solution» et qu’«il n’est pas trop tard pour changer nos manières de penser».