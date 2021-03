Une semaine de températures printanières au Québec

Du beau temps ensoleillé avec des passages nuageux et des températures printanières marqueront la semaine à travers pratiquement l’ensemble des secteurs du Québec, tandis que des averses et de la pluie intermittente sont attendues par endroits pour jeudi et vendredi.

La journée du lundi sera donc ensoleillée partout au Québec, mais avec des températures encore négatives, avant de laisser place à un temps nuageux pour mardi et une possible faible neige pour les secteurs de l’est et du nord de la province.

Si le ciel sera nuageux à Montréal, la Montérégie, l’Estrie, en Beauce et Québec, la journée de mercredi s’annonce sous de meilleurs auspices, puisque le soleil brillera de mille feux et fera porter le mercure à la hausse, entre 8 et 11 degrés.

Le Bas-Saint-Laurent connaîtra les mêmes conditions météorologiques pour la journée de mercredi.

Jeudi, de la pluie intermittente et parfois des averses sont prévues dans la plupart des secteurs où les températures seront toujours printanières, culminant autour de 7 et 9 degrés.

En revanche, vendredi, l’on s’attend à un temps venteux et dégagé à Montréal et pluvieux dans ses deux couronnes. Il fera 8 degrés dans la métropole et à Québec. Le mercure chutera le week-end, mais les températures resteront au-dessus de zéro.