Vive le blasphème!

Les Suisses viennent de voter par référendum l’interdiction de se dissimuler le visage en public. Cette interdiction vise les manifestants cagoulés, mais aussi les femmes musulmanes fondamentalistes.

La Suisse rejoint ainsi l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark et la France.

Mais interdire le voile ne règle pas les problèmes de la montée des fondamentalismes religieux.

Il y a quelques jours, un sondage Ifop révélait qu’en France, 52 % des lycéens étaient en faveur d’une loi qui interdirait le blasphème. Sans surprise, 78 % des élèves musulmans sont en faveur d’une telle loi, tandis que 47 % des élèves qui se disent sans religion et 45 % des catholiques la soutiennent.

Ce sondage montre une tendance très inquiétante. Il indique que les jeunes Français sont en majorité déconnectés de l’héritage humaniste qui leur a apporté les libertés et la démocratie.

Le droit au blasphème, faut-il le rappeler, est constitutif de la démocratie. Sans ce droit, n’importe quelle autorité religieuse peut faire taire qui elle veut, sous prétexte de blasphème, ou encore mobiliser les foules contre des minorités religieuses.

C’est bien ce qui se passe dans la plupart des pays musulmans, où la plus inoffensive blague ou la moindre critique contre des pratiques religieuses est sujette à des peines qui peuvent aller jusqu’à la mort.

Le droit au blasphème est combattu par tous les fondamentalistes religieux.

Sciences humaines attaquées

Dans nos sociétés occidentales, grâce au grenouillage des fondamentalistes, la critique des religions est assimilée à un manque de respect, et de là à un discours haineux.

Pourtant, la critique du pouvoir religieux et de la religion a permis aux sociétés occidentales de sortir du Moyen Âge et de s’épanouir. Ne plus critiquer les religions fait ressurgir des comportements moyenâgeux.

Les sciences humaines sont aux premières lignes de cet affrontement. Il y a belle lurette que les philosophes ont tracé le cheminement des idées religieuses, de l’Inde jusqu’au bassin méditerranéen, que les historiens ont expliqué la montée et la chute de diverses religions ou que les politologues ont décortiqué les mécanismes de contrôle de leurs dirigeants. Toutes les sciences humaines ont développé une connaissance très critique des phénomènes religieux.

Menace au Québec et au Canada

Cette connaissance est maintenant menacée. Elle est menacée entre autres par des élus qui, par opportunisme politique, refusent de défendre la laïcité, et par des pseudo-intellectuels qui tentent de placer sur un pied d’égalité sciences et croyances. À cet égard, l’exemple de plusieurs dirigeants américains est navrant.

Au Canada, cet obscurantisme risque de se refléter dans la charte sur les propos haineux dont nous menace le gouvernement Trudeau. Il existe déjà dans plusieurs invraisemblables règlements qui placent la science et les croyances autochtones sur un pied d’égalité.

Au Québec, pour combattre cet obscurantisme, il faudrait introduire de véritables cours de sciences humaines à la place des cours souvent nocifs d’éthique et de culture religieuse.