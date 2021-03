Au nom de la majorité milléniale silencieuse

Dans les médias, on véhicule constamment l’idée que la génération montante, ma génération, serait infiniment plus progressiste que les précédentes. À en croire certains, tous les jeunes seraient épris d’antiracisme, de féminisme intersectionnel et endosseraient largement l’agenda woke qui s’impose bruyamment dans nos universités. Plus encore, nous ne voudrions rien savoir du Québec ou du nationalisme, étant des citoyens du monde carburant d’abord à une «ouverture à l’autre» évanescente.

Pas plus tard que le 5 mars dernier, l’animatrice Marie-Louise Arsenault définissait les jeunes comme des militants passionnés «de colonialisme, de féminisme, de racisme et des enjeux liés au genre», en disant à ceux que cela exaspère qu’ils n’avaient «pas fini d’en baver». On est pourtant bien loin du compte.

Les faits sont têtus

En effet, les faits sont têtus. Dans le livre La révolution Z d’Éric Montigny et François Cardinal, la professeure et sondeuse Claire Durand révélait que plus ou moins 40% des 18-34 ans ont appuyé la CAQ lors de l’élection québécoise de 2018, contre environ 25% pour Québec solidaire1. Plus encore, un sondage CROP de novembre 2018 mesurait un appui de 57% chez les 18-34 ans pour l’interdiction de signes religieux au personnel de l’État en fonction d’autorité, de même qu’un appui de 52% chez les jeunes pour la baisse des seuils d’immigration proposée par la CAQ.

C’est sans compter que nombre de lanceurs d’alertes face au «dogmatisme universitaire» sont des jeunes étudiants qui souhaitent tout simplement apprendre sans être perturbés par leurs camarades les plus extrémistes. Autant de raisons de remettre en perspective la caricature progressiste de la jeunesse que l’on nous sert trop souvent, et d’écouter davantage la majorité silencieuse des milléniaux.

La majorité silencieuse

Certes, les jeunes Québécois sont proportionnellement plus interpellés par certains combats de gauche que leurs aînés, comme cela a toujours été le cas dans l’histoire. Cependant, ne soyons pas dupes. Il faut se méfier de ceux qui, comme Marie-Louise Arsenault, instrumentalisent «la jeunesse» pour faire croire à un mouvement inévitable vers le multiculturalisme et le racialisme, ainsi qu’à un délaissement généralisé de l’appartenance québécoise, faisant du nationalisme un combat d’arrière-garde voué à l’échec.

Au contraire, et les chiffres le prouvent, on trouve toujours chez les jeunes une majorité qui croit que notre aventure nationale mérite d’être poursuivie, qui croit en un État laïque et qui croit que la culture et l’histoire sont plus importantes que la couleur de peau. Elle est peut-être silencieuse, mais c’est néanmoins la majorité.

Comme tous les feux de paille, la lubie woke d’une minorité bruyante souhaitant déconstruire la société passera de mode. Par contre, la majorité de jeunes fiers d’être Québécois, attachés à notre héritage et soucieux de le préserver n’en démordra pas, c’est une constante dans notre histoire. Je l’affirme en toute confiance, ma génération n’a rien à voir avec la caricature que l’on fait d’elle.

Étienne-Alexandre Beauregard

Étudiant au baccalauréat en philosophie et science politique à l'Université Laval

1 François Cardinal et Éric Montigny, La révolution Z, 2019, Montréal, Éditions La Presse, p. 196.