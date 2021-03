Cinq raisons pour avoir hâte au Sonos Roam

Le fabriquant d’enceintes connectées Sonos a dévoilé aujourd’hui Roam, un nouvel haut-parleur Bluetooth portatif qui risque de plaire aux utilisateurs de la marque. Même dans un marché qui tourne en rond depuis quelques années, le Roam devrait se démarquer de plusieurs façons lors de son lancement le mois prochain.

Un design intelligent

Le Sonos Roam est un appareil conçu pour être écouté autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et son design le reflète bien. L’appareil de la taille d’une bouteille d’eau se pose à la verticale à la maison, pour occuper le moins d’espace possible, mais il peut aussi être posé sur le côté par terre, grâce à sa forme triangulaire (plus stable que les modèles circulaires qui semblent toujours sur le point de tomber et de rouler au loin). À plat, l’appareil diffuse aussi la musique en angle vers le haut plutôt qu’en partie vers le sol comme avec un haut-parleur carré, ce qui devrait améliorer la qualité sonore. Le concept est simple, mais quand même ingénieux.

Avec son petit format et son poids de moins d’une livre, le Roam offre aussi une bonne portativité, ce qui faisait défaut au Move, le (trop) gros haut-parleur portatif lancé par Sonos il y a deux ans. Vous risquez donc de l’emporter avec vous plus souvent. Il devrait aussi être résistant aux chocs (en partie grâce à sa forme triangulaire, d’ailleurs) et à l’eau (il peut être submergé dans 1 mètre d’eau pour 30 minutes).

Le meilleur du Wi-Fi et du Bluetooth

Tout comme avec le Move, le Roam est aussi un haut-parleur Wi-Fi en bonne et due forme, qui peut s’installer à la maison et être utilisé comme une pièce indépendante dans son réseau. Tous ses haut-parleurs peuvent ainsi jouer la même musique dans un party (on peut toujours rêver!), mais on peut aussi choisir d’écouter un balado dans le bain pendant que le reste de la famille écoute de la musique dans le salon, par exemple (ici aussi, on peut toujours rêver!).

Comme avec la plupart des enceintes récentes de Sonos, le Roam peut se contrôler avec une application mobile, ou encore avec sa voix (Assistant Google ou Alexa). Sonos est compatible avec une centaine de sources différentes (Spotify et autres Apple Music), en plus de pouvoir être utilisé avec Chromecast et AirPlay 2.0.

L’appareil peut aussi être utilisé en mode Bluetooth à l’extérieur. Détail intéressant, le passage d’un mode à l’autre se fait automatiquement, alors qu’il fallait le faire manuellement avec le Move. Plusieurs des fonctionnalités avancées du Move qui étaient réservées au mode Wi-Fi sont aussi offertes cette fois-ci en Bluetooth (comme l’ajustement automatique Trueplay).

Trueplay automatique s’améliore

L’ajustement du son Trueplay automatique est d’ailleurs un atout majeur pour le haut-parleur. Non seulement le son devrait être modifié constamment en fonction de l’acoustique de la pièce (un haut-parleur ne devrait pas sonner de la même façon dans une salle de bain, dehors devant un mur ou en plein milieu d’un champ, par exemple), mais celui-ci s’ajuste aussi désormais au type de contenu écouté. Votre baladodiffusion devrait donc être optimisée pour la voix, et non pour les grosses basses de l’EDM.

Compatible avec tous les chargeurs sans fil

C’est un détail, mais qui mérite d’être noté : le Sonos Roam sera vendu avec un chargeur sans fil en option, qui permettra de tenir l’enceinte fermement en place avec un mécanisme magnétique. Il n’est toutefois pas nécessaire de l’acheter pour profiter de la recharge sans fil, puisque le Roam sera compatible avec le standard Qi (le même qui est utilisé pour les téléphones intelligents). Tous les chargeurs sans fil que vous avez à la maison pourront donc charger l’appareil. Évidemment, on suggère surtout d’essayer avec ceux à plat.

Il est aussi possible d’utiliser le câble USB-C inclus pour la recharge. La pile devrait être suffisante pour 10 heures d’écoute, et 10 jours de veille.

Sound Swap va faire plaisir aux utilisateurs de longue date

La caractéristique la plus originale du Roam est Sound Swap. En tenant un bouton enfoncé, il est possible de diffuser ce qu’on écoute en Bluetooth vers ses autres haut-parleurs Sonos en Wi-Fi. Ça semble anodin, mais cela va permettre à ceux qui ont des vieilles enceintes d’écouter de la musique qui ne provient pas d’une source officielle Sonos (comme Twitch, par exemple). Il était temps.

Le Sonos Roam sera offert au Canada le 20 avril, pour 229$. On a hâte de l’essayer.