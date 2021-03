Collecte record en 2020: Centraide réalise un exploit en temps de pandémie

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a réalisé un véritable tour de force en collectant la somme record de 15,9 millions $ dans le cadre de sa campagne annuelle de 2020, alors que les donateurs sont exposés à une sévère crise économique causée par la pandémie.

Ce succès, le président-directeur général de l’organisme, Bruno Marchand, n’y croyait pas en début de campagne.

«Si vous m’aviez dit en mai que nous aurions ce résultat-là, je n’y aurais pas cru. Si vous me l’aviez dit en septembre, en octobre ou en novembre, je n’y aurais pas cru. Jamais on n’aurait pu espérer ce résultat-là», indique M. Marchand.

Plusieurs moyens de collecte de fonds n’étaient plus possibles, à cause des mesures sanitaires. Le PDG cite en exemple les soupers-bénéfices, les événements sportifs et les événements corporatifs qui sont, habituellement, des sources importantes de dons.

Selon M. Marchand, c’est la mobilisation citoyenne qui a contribué à combler le manque entraîné par les mesures sanitaires. La médiatisation des besoins essentiels qui ont augmenté en ces temps de pandémie a trouvé «bon entendeur», estime-t-il.

Il ajoute que les entreprises ont maintenu, dans la mesure du possible, leur engagement à soutenir Centraide dans sa mission.

«Dans notre communauté, ceux qui ont été moins touchés par la pandémie ont eu le sentiment d’un rôle à jouer auprès des moins chanceux, explique M. Marchand. C’est la plus belle photo que l’on peut avoir de notre communauté à Québec et dans Chaudière-Appalaches.»

Il indique qu’en début de pandémie, ce sont surtout les besoins essentiels qui étaient demandés, tel que la nourriture et le logement. Il y a aussi eu l’accès à la technologie, comme l’internet à domicile pour l’école ou le télétravail.

Des besoins causés par la détresse psychologique

À l’automne, les besoins ont été très liés à la santé mentale des gens, qui a été et qui est toujours durement affectée par la pandémie.

Centraide a soutenu divers organismes qui se spécialisent en santé mentale, ce qui a contribué à combler ce besoin. M. Marchand cite en exemple l’organisme Violence-Info, qui intervient dans les situations de violence dans les relations conjugales et amoureuses.

«Les femmes et les enfants exposés à la violence, ç’a augmenté en temps de crise», se désole-t-il.

Le dernier record de campagne de Centraide était l’an passé, avec la somme de 15,6M$.

«On a fait 300 000$ de plus cette année. On déjà eu de plus gros écarts en dollars absolus, mais jamais dans un contexte aussi compliqué. C’est ce caractère particulier qui amène une immense fierté», termine le PDG de Centraide.