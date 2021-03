COVID-19 : les Québécois parmi les plus favorables à la vaccination au pays

Les Québécois sont généralement plus enclins que ceux ailleurs au pays à vouloir se faire vacciner immédiatement contre la COVID-19, selon un sondage publié mardi.

Les gens de Colombie-Britannique sont les plus favorables à se faire vacciner sans hésitation à 73 %, suivi par 70 % des Québécois, d’après ce coup de sonde effectué par Ipsos pour le réseau Global. Il faut dire que le Québec est la province la plus touchée par la maladie avec le taux de mortalité et d’infections le plus élevé au pays.

En Ontario, 69 % des répondants ont dit vouloir se faire vacciner bientôt, contre 67 % dans les Prairies.

C’est en Atlantique, la région la moins touchée par ce coronavirus, où la vaccination est la moins populaire, car seulement 55 % des personnes sondées ont dit vouloir se faire vacciner rapidement.

La moyenne nationale est à 69 %, une augmentation de trois points de pourcentage depuis le dernier coup de sonde en février.

L’enthousiasme par rapport à la vaccination est lié à l’âge des répondants.

Les personnes de 55 ans et plus sont celles qui veulent le plus se faire vacciner tout de suite, soit 82 % d’entre elles. Ce sont elles qui sont les plus à risque de tomber gravement malade ou de mourir de la COVID-19.

Les jeunes de 18 à 34 ans, dont la vie sociale est chamboulée par les mesures de confinement, suivent : 69 % d’entre eux veulent un vaccin rapidement. Ce sont les 35-54 ans qui sont les moins portés à se faire vacciner maintenant avec un taux de 56 %.

Ce sondage a été mené en ligne le 2 et 3 mars dernier auprès de 1000 Canadiens.

