COVID-19: 40 nouveaux cas dans la grande région de Québec

À la veille du lancement de sa campagne de vaccination massive dans la population générale, la grande région de Québec continue de présenter un bilan stable de nouveaux cas de COVID-19, avec 40 nouvelles infections mardi.

Dans la Capitale-Nationale, ce sont 31 nouveaux cas qui se sont ajoutés au bilan mardi matin. Trois décès ont malheureusement été ajoutés aux données régionales au cours des 24 dernières heures.

Dans les centres hospitaliers désignés de la région, 30 personnes sont actuellement hospitalisées, soit une baisse de 1 personne depuis lundi. De ce nombre, deux personnes sont toujours hospitalisées aux soins intensifs.



En Chaudière-Appalaches, comme la veille, ce sont 9 cas qui ont été comptabilisés au bilan de mardi. Aucun nouveau décès n’a été recensé dans la région.

Une personne supplémentaire a été admise à l’Hôtel-Dieu de Lévis au cours de la dernière journée, ce qui porte le nombre de patients hospitalisés dans la région à six. Un de ces patients est toujours hospitalisé en soins critiques.

Ouvert au 75 ans et plus sur la Rive-Sud

D’autre part, après la Capitale-Nationale lundi, c’est maintenant au tour de Chaudière-Appalaches d’ouvrir sa vaccination aux gens de 75 ans et plus. L’annonce a été faite mardi matin.

«Dès aujourd’hui, les personnes de 75 ans et plus (nées en 1946 et avant) sont invitées à prendre rendez-vous pour se faire vacciner», indique le CISSS de Chaudière-Appalaches, par voie de communiqué, précisant que cette nouvelle tranche de population peut prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne dans l’un de ses dix sites de vaccination.

Quatre centres de vaccination massifs sont ouverts 7 jours sur 7 et peuvent accueillir jusqu’à 42 000 personnes par semaine :

Lévis - Centre de congrès et d’expositions de Lévis

Montmagny - Hôtel L'Oiselière

Saint-Georges - Le Georgesville, Centre des congrès et Hôtel

Thetford - Centre des congrès de Thetford

Six sites de vaccination de proximité ouvriront aussi dans la semaine du 8 mars pour répondre aux besoins de la population plus éloignée et pour faciliter l’accès aux personnes vulnérables. La prise de rendez-vous y est également obligatoire.