COVID-19: plus de 2000 cas en plus

Les provinces canadiennes ont ajouté plus de 2000 cas supplémentaires de COVID-19 au bilan du pays au cours de la dernière journée.

Avec 1185 infections et six décès, l'Ontario est revenu à des chiffres plus normaux, mardi, à la suite d'un sursaut lundi, à cause d’un rattrapage dans ses données. Cela dit, la province demeure au-dessus du cap des 1000 infections et a enregistré un net rebond du nombre de patients atteints par le virus dans ses hôpitaux (689, +63), incluant aux soins intensifs (290, +8).

Pour sa part, le Québec a cumulé 650 cas et 12 décès, des nombres en hausse par rapport à la veille. Les hospitalisations (576, -14) ont cependant continué à baisser, une tendance qui tarde à se concrétiser aux soins intensifs (110, +2).

Du côté de l'Atlantique, seulement sept cas, dont cinq en Nouvelle-Écosse, ont été signalés, en plus d'un décès au Nouveau-Brunswick.

Plus à l'Ouest, le Manitoba (66 cas) et la Saskatchewan (112 cas, 1 mort) ont publié des bilans similaires à ceux des derniers jours.

La situation au Canada:

Ontario: 311 112 cas (7083 décès)

Québec: 293 860 cas (10 493 décès)

Alberta: 136 119 cas (1920 décès)

Colombie-Britannique: 84 569 (1391 décès)

Manitoba: 32 350 cas (907 décès)

Saskatchewan: 29 918 cas (400 décès)

Nouvelle-Écosse: 1664 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1461 cas (29 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1010 cas (6 décès)

Nunavut: 377 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 141 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 892 712 cas (22 296 décès)

