PAGÉ-LANGLOIS, Suzanne



Au Centre d'hébergement Louis-Hébert, le 2 mars 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Suzanne Pagé, épouse de feu monsieur André Langlois. Elle était la fille de feu monsieur Raoul Pagé et de feu madame Lily Seaborn. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille se réunira en toute intimité au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Madame Pagé laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Johanne Pagé), Michel (Sylvie Doyon), Diane (Ronald Plouffe), Ginette (Yvan Duceppe) et Jean (Marie-Hélène Lortie); ses petits-enfants: Marie-Claude Pagé, Karine Pagé, Vincent Langlois, Raphaël Langlois, Audrey Lacroix, Ann-Sophie Catineau, Sandrine Catineau, Marc-André Langlois et Ariane Langlois; ses arrière-petit-fils: Tommy Potvin, Samuel Potvin, Marek Boudreau et Charles Boudreau; son frère Jean-Pierre (Diane Breton); ses belles-soeurs: Gisèle Langlois (feu Lorenzo Renaud) et Huguette Langlois ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle était également la soeur de feu Claude et la belle-soeur de feu: Jean-Guy Langlois (Lucille Tomassin), Pierrette Langlois (feu Robert Faucher), Raymonde Langlois (feu Ludger Paquet) et Ronald Langlois (feu Lili Adams). Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation ÉLAN (du Centre de réadaptation IRDPQ), 2975 Chemin Saint-Louis, local B-110, QC, Québec G1W 1P9, https://fondationelan.com/