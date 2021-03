David Perron : comme le bon vin

L’attaquant David Perron connaît une excellente saison jusqu’à présent, ayant conservé une moyenne supérieure à un point par match et les Blues de St. Louis peuvent lui dire un gros merci.

Les performances surprenantes du Québécois en attaque ont dépanné sa formation qui a dû composer avec l’absence de Vladimir Tarasenko au cours des premières semaines de la campagne. Pourtant, Perron a 32 ans et certains observateurs rappellent toujours que beaucoup de hockeyeurs commencent à décliner une fois le cap de la trentaine franchi. Or, celui en étant à son troisième séjour en carrière au Missouri fait mentir tout ce beau monde cette année.

Le vétéran de 876 matchs dans la Ligue nationale a amassé 28 points en 26 parties depuis le début du calendrier régulier. Il domine d’ailleurs la colonne des pointeurs de sa formation et constitue l’un des deux seuls patineurs du club ayant totalisé au moins 10 filets, l’autre étant Brayden Schenn. En ajoutant une mention d’aide dans une défaite de 3 à 2 en prolongation contre les Sharks de San Jose, lundi, il a prolongé à sept sa séquence de matchs avec au moins un point.

À la mi-février, son entraîneur-chef Craig Berube ne tarissait pas d’éloges à son endroit et à en juger par ses performances des derniers jours, son évaluation n’a sûrement pas changé.

«Je crois qu’il y a beaucoup de glace disponible pour lui et c’est un gars dangereux. Il est vraiment fort avec la rondelle, il gagne des batailles pour l’obtention du disque et évidemment, son tir est très bon», avait-il souligné au site The Athletic.

Bagarre intense

Avec le récent retour de Tarasenko, Perron et les Blues seront à surveiller dans la section Ouest. Ils luttent farouchement pour le sommet de celle-ci, ayant accumulé 32 points, soit un de moins que les Golden Knights de Vegas, qu’ils affronteront vendredi.

Cependant, ceux-ci possèdent quatre matchs en main, tandis que St. Louis détient une priorité de trois points sur le Wild du Minnesota et l’Avalanche du Colorado qui ont joué trois parties de moins.