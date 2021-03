Encore 1000 employés recherchés par le CIUSSS pour la vaccination à Québec

Même après avoir recruté 1000 personnes pour sa campagne de vaccination, le CIUSSS de la Capitale-Nationale cherche encore de l’aide. Un autre 1000 candidats est recherché par l’organisation en prévision de la vaccination massive prévue au cours de l’été.

• À lire aussi: Vaccination des 65 ans et plus: Legault évoque le retour des visites à domicile

• À lire aussi: 40 nouveaux cas dans la grande région de Québec

• À lire aussi: Les Québécois parmi les plus favorables à la vaccination au pays

On le sait, le CIUSSS de la Capitale-Nationale ne manquera pas de bras qui souhaiteront se faire injecter le vaccin au cours des prochains mois. Mais pour assurer le roulement dans ses centres de vaccination, il faut maintenant trouver des employés pour injecter et organiser la logistique entourant l’opération.

Dans un monde idéal, c’est une banque de 1000 candidats supplémentaires que réussirait à se créer le CIUSSS dans les prochaines semaines.

«On cherche des vaccinateurs, mais aussi des gens au soutien, des gens qui font l’accueil, de la saisie de données, de la prise de rendez-vous et un peu de désinfection», explique Marleen Cameron, chef de service au recrutement du CIUSSS, précisant que les besoins sont d’environ 50/50 entre vaccinateurs autorisés et autre corps d’emplois.

Conditions intéressantes

L’invitation est lancée à tous, des retraités aux étudiants de plus de 16 ans qui se cherchent un bon boulot d’été.

«On a des heures garanties pour cet été. On a énormément de besoins et on s’attend qu’à partir du mois de mai, ça aille en augmentant de façon assez importante», affirme Mme Cameron.

Évidemment, les conditions de travail du réseau de la santé s’appliquent, ce qui peut être intéressant. Le tout, en écrivant l’histoire de cet effort de guerre inédit.

«On fait vraiment quelque chose d’historique. Il n’y a jamais eu de campagne de vaccination d’une aussi grande envergure et on va être capable de dire : ‘’Oui, j’ai participé à ça’’», indique la gestionnaire, précisant que les salaires offerts étaient ceux du réseau de la santé et que la prime de 4% pour les travailleurs de première ligne pouvait s’appliquer.

Les gens intéressés peuvent postuler directement sur la plateforme gouvernementale JeContribue.

Comblée par son nouveau rôle

Guylaine Letiec, infirmière fraichement retraitée fait partie de ceux qui ont répondu à l’appel.

Après avoir quitté son emploi à l’Enfant-Jésus en septembre dernier, la dame dans la cinquantaine ne se sentait pas prête pour arrêter complètement. Elle a choisi de se lancer dans la campagne de vaccination et invite les gens à la rejoindre.

«Les gens sont heureux de nous voir, ils ont hâte de se faire vacciner. On arrive, ils ont le gilet monté, ils sont prêts, c’est un emploi que j’adore», confie Mme Letiec qui a vraiment l’impression de faire une différence.

Elle apprécie tellement l’expérience qu’elle a même refusé une offre de son ancienne chef de service pour un retour à son poste.

«Jamais», lance la dame en riant. «Ici, chaque matin, la responsable nous dit merci d’être là. On se sent apprécié. Et si on veut pouvoir sortir plus de masques, voir nos amis, nos familles, on fait partie de cette grande solution-là de vacciner» ajoute-t-elle.

Exemples d’employés recherchés par le CIUSSS

Infirmiers(ères) retraités(es)

Médecins retraités

Pharmaciens retraités

Vétérinaires retraités

Professionnels tels ergothérapeutes, physiothérapeutes et nutritionnistes

Personnel clérical et de soutien (secrétariat, bureautique, service à la clientèle)

Étudiants

À voir aussi