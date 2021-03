La cousine de George Floyd affiche sa «confiance» au début du procès

MINNEAPOLIS | Après avoir assisté à la sélection des premiers jurés, la cousine de George Floyd s’est dite mardi «confiante» dans l’issue du procès du policier qui a tué cet Afro-Américain et déclenché un sursaut antiraciste dans tous les États-Unis.

«C’est un moment doux-amer», a confié à l’AFP Shareeduh Tate, qui représentait la famille Floyd dans la salle d’audience au premier jour du procès de Derek Chauvin.

«La raison pour laquelle nous sommes là ne pourra jamais être une source de réjouissance, mais nous sommes contents que la procédure judiciaire ait commencé», a-t-elle ajouté.

Le 25 mai à Minneapolis, le policier blanc a maintenu son genou sur le cou de George Floyd pendant près de neuf minutes, bien que celui-ci ait supplié à une vingtaine de reprises: «je ne peux pas respirer».

Ce furent ses derniers mots et ils sont devenus le cri de ralliement de foules impressionnantes qui, de New York à Los Angeles, mais aussi Paris ou Londres, ont battu le pavé pendant des semaines pour réclamer la fin des violences policières et du racisme.

«Très vite on a compris que c’était bien plus important que notre perte personnelle», relate Mme Tate, 50 ans, venue exprès de Houston au Texas à Minneapolis, où se tient le procès.

«Cette réaction, le mouvement créé, me rend optimiste dans le fait que l’issue du procès sera différente» du passé, dit-elle.

Jusqu’ici, les policiers américains faisaient rarement l’objet de poursuites pour usage excessif de la force et étaient encore moins souvent condamnés, les jurés ayant souvent tendance à leur accorder le bénéfice du doute.

Mais, après la mobilisation de l’été, «j’ai confiance dans les procureurs et je suis à peu près sûre qu’on aura un jury juste et impartial», estime Mme Tate.

Sans naïveté, elle admet tout de même que le système judiciaire a ses exigences et que «la simple vidéo du drame ne suffira pas à obtenir d’emblée la condamnation» de Derek Chauvin.

Le procès de ce policier de 44 ans s’est ouvert mardi avec la sélection de trois premiers jurés. Les débats n’entreront dans le vif que le 29 mars et un verdict n’est pas prévu avant la fin avril.

Les membres de la famille Floyd ont prévu de se relayer pour occuper tour à tour, et en permanence, l’unique siège qui leur est réservé dans la salle d’audience.

Le siège attribué aux proches de Derek Chauvin est, lui, resté vide mardi.