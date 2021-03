La francophonie ontarienne est plus forte que jamais

Avec plus de 400 ans d’histoire, la résilience et la détermination de la communauté franco-ontarienne font d’elle une partie intégrante de la vitalité socioéconomique de la province, et la richesse de sa culture rayonne dans tout le pays. C’est pourquoi il était décevant de lire, la semaine dernière, différents arguments qui ne reflètent pas la réalité d’ici, en Ontario. En tant que ministre des Affaires francophones de l’Ontario, permettez-moi de corriger ces commentaires et de m’exprimer sans équivoque : la francophonie ontarienne est là pour rester.

Dès le début de mon mandat, il m’est apparu clair que le fait français en Ontario représente un atout considérable pour la province. Grâce à la langue française, l’Ontario peut non seulement tisser des liens forts avec le Québec et les autres communautés francophones du Canada, mais aussi nous unir avec la francophonie mondiale. Le français est une source de fierté pour notre province et il ouvre la voie à d’innombrables possibilités.

Le milieu universitaire, une source de fierté

L’avenir du français en Ontario sera porté par la relève franco-ontarienne. Je suis très fière d’avoir conclu un accord historique avec le gouvernement fédéral pour que l’Université de l’Ontario français (UOF) puisse voir le jour. L’UOF est un symbole de la ferveur et de l’épanouissement des francophones de l’Ontario.

Cette première université gouvernée par – et pour – les Franco-Ontariens représente l’aboutissement d’un rêve de longue date. Effectivement, les Franco-Ontariens ont la gouvernance de cet établissement, ainsi que la gouvernance des conseils scolaires francophones.

Une culture à célébrer

J’ai fait du développement économique francophone la pierre angulaire de ma stratégie afin de permettre aux Franco-Ontariens de réaliser leur plein potentiel. La crise sanitaire nous a tous conscientisés à l’importance de soutenir les entreprises locales et notre gouvernement a financé un nouveau programme d’achat local franco-ontarien.

Nous avons également mis sur pied un fonds de secours pour les organismes à but non lucratif francophones, qui ont été particulièrement touchés par les impacts de la crise sanitaire. Ces organismes offrent des services essentiels aux francophones de leur communauté, d’où l’importance d’assurer leur pérennité.

Au cœur de la vitalité ontarienne

Le milieu d’affaires francophone est dynamique et diversifié, mais aucun réseau structuré n’existait afin d’unir ses membres. Nous avons donc investi dans le développement d’un réseau économique francophone permettant aux entreprises et entrepreneurs de créer des alliances stratégiques et de partager leur expertise. En appuyant le développement économique francophone, nous assurons non seulement une relance économique forte à la suite de la COVID-19, mais nous jetons les bases d’un avenir prospère pour la communauté.

Alors que nous continuons notre lutte contre la COVID-19, la communauté francophone n’a reculé devant rien. Nous en sortirons plus forts et plus unis. Malgré les défis, nous avançons, optimistes face à l’avenir, convaincus que le français continuera à s’épanouir sur notre terre ontarienne. Nous sommes et nous serons toujours de fiers Franco-Ontariens.

Caroline Mulroney

Ministre des Affaires francophones et des Transports de l’Ontario