La touchante déclaration d’amour de Francine Ruel

Sans tambour ni trompette, à la fin de l’épisode d’En direct de l’univers qui lui était consacré samedi dernier, Francine Ruel présentait sa conjointe au grand public.

La comédienne et auteure, dont on a surtout parlé ces dernières années à cause de l’histoire bouleversante de son fils, reprenait, en quelque sorte, le rôle central de sa vie.

Douce complicité

Si les tribulations amoureuses des vedettes du petit écran font souvent la manchette, c’est rarement pour raconter qu’elles filent le parfait bonheur.

Qui plus est, quand les personnalités publiques vieillissent, on s’intéresse de moins en moins à leurs histoires de cœur, comme si celles-ci cessaient d’exister avec les années.

C’était touchant de voir ces deux femmes, côte à côte, se tenant seulement la main, pour partager un moment fort.

Qu’est-ce qu’on en a à faire, des histoires privées des vedettes ? Pas grand-chose, si ce n’est qu’elles sont un reflet de notre société et qu’on aime à penser que nos vedettes filent parfois un bonheur bien mérité.

Courage serein

Une semaine plus tôt, le comédien Dany Turcotte racontait comment son coming out public avait été source de tourments. Il n’y avait rien là pour donner envie à qui que ce soit d’afficher son homosexualité dans un contexte où les préjugés sont encore beaucoup trop présents.

Les couples de femmes sont encore rares dans les médias grand public. Les téléromans font de plus en plus place aux couples d’hommes, mais les femmes qui aiment des femmes demeurent beaucoup moins visibles, comme si cette réalité devait rester cachée.

La discrète affirmation de Francine Ruel, en toute simplicité, prouve, une fois de plus, que l’amour n’a ni âge ni modèle unique.

Après le cri du cœur de Louise Latraverse, le 31 décembre, celui de Francine Ruel, tout en douceur, était une autre preuve, si nécessaire en ces temps troubles, que malgré tout, l’amour existe encore.