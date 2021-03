L’entrevue de Meghan et Harry n’est que «potins», déplore le Parti québécois

Les tribulations du couple royal britannique qui font la manchette ne sont que des «potins» pour le chef péquiste, Paul St-Pierre-Plamondon, selon qui le Québec doit rompre avec les symboles de la monarchie.

• À lire aussi: Les confidences de Meghan et Harry secouent la Couronne britannique

• À lire aussi: Monarchie : Pas le temps des «grandes conversations constitutionnelles», selon Trudeau

• À lire aussi: Après l'interview choc de Meghan et Harry, Elizabeth II s'engage à traiter les accusations de racisme

«La cour est pleine», a-t-il déclaré, au surlendemain de la diffusion d’une entrevue-choc accordée par le prince Harry, petit-fils de la reine Elizabeth II, et son épouse, Meghan Markle, tous deux exilés aux États-Unis.

Photo d'archives, Stevens Leblanc

Le couple y a alors brossé un portrait sombre de la monarchie qui a notamment, selon Meghan, refusé l’aide qu’elle réclamait lorsqu’elle était en proie à des pensées suicidaires. Des questions auraient aussi été soulevées au sein de la famille royale sur la couleur de peau qu’aurait leur fils Archie, aujourd’hui âgé de 22 mois, avant sa naissance.

«Je n'ai pas d'intérêt pour la monarchie britannique, je n'ai pas d'intérêt pour les potins, a déploré Paul St-Pierre-Plamondon. J'ai de l'intérêt pour les dizaines de millions de dollars qu'on dilapide chaque année à même les fonds publics des Québécois pour tenir en vie des institutions qui ne nous donnent rien et pire, qui nous rappellent un passé colonial duquel on veut se libérer.»

Il y a un mois environ, les troupes péquistes avaient tenté, en vain, de forcer le gouvernement Legault à se prononcer sur un engagement de son parti, en 2015, d’abolir le poste de représentant de la reine au Québec «lorsque le contexte le permettra».

La ministre responsable des Relations canadiennes, Sonia LeBel, avait alors plaidé que l’abolition du poste de lieutenant-gouverneur est un processus «complexe et lourd». Son rôle et ses pouvoirs sont «intrinsèquement imbriqués» dans le fonctionnement du Parlement québécois, a-t-elle fait valoir. «Si c’était si facile, on le ferait», a-t-elle lancé.

Un sondage Léger–Le Journal indiquait alors que 74% des Québécois souhaitaient l’abolition de la monarchie au Canada.