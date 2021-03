Les Côté et les Œuvres Jean Lafrance

Photos courtoisie

Alain Côté, président, NAPA Pièces d’auto Alain Côté et ancien joueur des Nordiques de Québec ; Mathieu Côté, directeur général, NAPA Pièces d’auto Alain Côté et Jean-Philippe Côté, directeur du développement des joueurs du Lightning de Tampa Bay (photos) ont accepté la coprésidence d’honneur de l’Événement gastronomique 2021 (qui remplace cette année le Buffet gastronomique) des Œuvres Jean Lafrance.

Cette année, jusqu’au 26 avril, vous pouvez venir en aide à l’organisme et soutenir la cause en achetant une boîte gastronomique. Au coût de 200 $, la boîte comprend plusieurs produits du terroir provenant du Grand Marché de Québec d’une valeur de 400 $, et vous courez la chance de gagner plusieurs prix. La Maison des Œuvres Jean Lafrance héberge et accompagne de jeunes garçons âgés de 12 à 18 ans en leur offrant le soutien nécessaire menant à l’autonomie et ainsi à leur réadaptation sociale. Renseignements sur les Œuvres Jean Lafrance et la boîte gastronomique au www.lesoeuvresjeanlafrance.ca.

Le futur Genesis de Québec

Installée au 270, rue Étienne-Dubreuil dans le secteur de Vanier, à Québec, depuis mars 2017, la concession Genesis Québec, appartenant au Groupe Daigle, sera déménagée dans une nouvelle bâtisse (dont voici l’esquisse) qui sera voisine de l’actuelle concession Beauport Hyundai, au 545, rue Clémenceau, dans l’arrondissement de Beauport, à Québec. Les nouvelles installations de Genesis, marque distinctive des véhicules de luxe du constructeur sud-coréen qui dévoilera bientôt une gamme de voitures 100 % électriques, seraient complétées à Beauport d’ici décembre 2021. Le Groupe Daigle en profitera pour apporter une transformation radicale aux installations de Beauport Hyundai. À suivre.

Trou d’un coup « non essentiel »

Michel Tremblay, membre du club de golf Ki-8-Eb à Trois-Rivières, qui possède une résidence en Floride et qui compte plusieurs amis dans la région de Québec, a réussi son 1er trou d’un coup en carrière, le 5 mars dernier, au trou numéro 13, un par 3 de 156 verges du parcours « Championship », du club de golf Colony West de Tamarac en Floride. Michel a utilisé son fer 7 pour épater ses compagnons de jeu : Gilles Rompré, Hugues Fecteau et André Marquis. Puisqu’il était et qu’il est toujours recommandé, en temps de COVID-19, d’éviter les déplacements non essentiels, il s’agit donc d’un trou d’un coup non essentiel.

En souvenir...

Le 9 mars 2011. La navette spatiale Discovery effectue son dernier atterrissage après 39 vols. Le vaisseau spatial est maintenant exposé en Virginie au Steven F. Udvar-Hazy Centre, une annexe de la Smithsonian Institute du Musée national de l’air et de l’espace à Washington.

Anniversaires

Sylvie Bilodeau (photo), courtière immobilière de Québec... Ben Mulroney, animateur télé et chroniqueur, 45 ans... Stefie Shock, chanteur québécois, 52 ans... Dany Turcotte, ex-fou du roi (Tout le monde en parle), 56 ans... Juliette Binoche, actrice française, 57 ans... Valérie Lemercier, actrice française, 57 ans... Régis Simard, chanteur (frère de René), 61 ans.

Disparus

Le 9 mars 2020. Keith Olsen (photo), 74 ans, producteur de disques et ingénieur de son américain qui a travaillé avec plusieurs grandes vedettes telles que Rick Springfield, Fleetwood Mac, Ozzy Osbourne et Santana... 2019 : Harry Howell, 86 ans, ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui a passé la majeure partie de sa carrière avec les Rangers de New York... 2018 : Oskar Gröning, 96 ans, criminel de guerre nazi, dit le « comptable d’Auschwitz »... 2015 : Florence Arthaud, 57 ans, navigatrice française... 2013 : Gilles Savard, 62 ans, président du Carnaval de Québec en 1986...