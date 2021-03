Maisons d’hébergement: Legault reconnaît la lenteur du système, mais refuse de bonifier le financement

Le gouvernement Legault a admis, mardi, la lenteur du système à livrer les sommes promises il y a plus d’un an aux maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, mais refuse de bonifier les montants.

«Ça ne va pas assez vite sur le terrain pour toutes sortes de raisons pour ajouter ces places-là», a reconnu le premier ministre, François Legault, au Salon bleu, mardi.

Des 120 millions $ sur cinq ans promis par le gouvernement Legault dans son dernier budget, présenté en mars 2020, 24 millions $ devaient être versés de façon urgente durant l’année.

Or, seulement le cinquième de cette somme, soit 5,5 millions $, a été reçu jusqu’ici par des maisons d’hébergement, et ce, uniquement sur l’île de Montréal, a rapporté l’Agence QMI, vendredi dernier. Des délais au sein de l'appareil étatique seraient en cause.

«L’argent est disponible, la volonté est là, maintenant il faut concrètement, quitte à ce que temporairement ce soit des maisons déjà construites qui soient utilisées, que cet argent-là soit utilisé le plus vite possible», a insisté le premier ministre, après avoir été questionné de façon insistante par les partis d’oppositions.

Reprenant les propos qu’il avait tenus mercredi dernier pour dénoncer les cinq féminicides survenus dans la province depuis début février, François Legault a appelé à nouveau pour une prise de conscience de la part des hommes.

«On doit parler à nos amis, à nos garçons, on doit s’assurer que c’est tolérance zéro», a-t-il dit.

Mais son gouvernement a refusé d’appuyer une motion présentée par la porte-parole du Parti québécois en matière de condition féminine, Méganne Perry Mélançon, demandant que soient bonifiées les sommes accordées à ces maisons d’hébergements.

Les 120 millions sur cinq ans annoncés par Québec en 2020 représentent à peine le quart des sommes nécessaires pour combler les besoins sur le terrain, selon la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes.

L’an dernier, ces maisons ont dû refuser environ 10 000 demandes de femmes violentées à la recherche d’un refuge temporaire. Elles fonctionnent à 97% de leurs capacités.

Le Parti québécois propose donc d’augmenter leur financement annuel à 70 millions $, ce que le gouvernement a refusé d’appuyer.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Si vous êtes victime de violence conjugale, contactez SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010 / consultez le https://sosviolenceconjugale.ca/fr

Ligne québécoise de prévention du suicide

• www.aqps.info

• 1-866-APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

• www.jeunessejecoute.ca

• 1-800-668-6868

Tel-Jeunes

• www.teljeunes.com

• 1-800-263-2266 (edited)