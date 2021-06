Moi non plus, je ne comprends pas la justice

Plongée dans le rangement, je suis tombée sur de la paperasse remontant à 2008, à une époque terrible qui a duré trois ans, alors que je me battais devant le tribunal de la famille.

Comme rien n’arrive pour rien, dans votre Courrier de ce matin, une mère vous demandait comment expliquer à ses enfants le fonctionnement de notre système de justice, dans les cas d’enfants qui sont abusés par un de leurs parents.

Heureusement, les miens ne l’ont pas été, sexuellement parlant, mais ils ne sont pas encore remis, même rendus à l’âge de la majorité, des négligences et du manque de soins de leur père durant ses gardes partagées.

Je vous avais écrit et vous m’aviez dit que la justice écoutait les enfants, en dépit du fait qu’elle n’écoutait pas les miens. Encore aujourd’hui, je me rends compte que c’est pareil et que la DPJ est remplie d’incompétents. Comment prétendre le contraire avec la petite fille retrouvée morte à Granby cet été et les trois autres enfants maltraités retrouvés, encore à Granby, grâce à la perspicacité d’un huissier ?

Et l’aide apportée par les psychiatres, dites-vous ? De la foutaise ! Quand on en trouve un de disponible ! La seule lumière dans l’affaire, c’est qu’il semble que le gouvernement soit alerté. Mais au rythme où vont les choses dans ce domaine et même si une commission a été mise en place pour faire la lumière, je ne vois pas le jour où les choses vont changer.

J’ai vécu la douleur de voir mes enfants souffrir à cause d’un père incompétent, sans avoir le droit d’être présente pour les aider. S’il vous plaît, ne me parlez plus de justice. Il n’y en avait pas en 2008 quand j’ai vécu ça et il n’y en a pas plus aujourd’hui.

Une mère qui a réussi à lutter

Je comprends votre ressentiment face à ce que vous et vos enfants avez supporté. Je ne peux que vous souhaiter à tous d’en guérir. Mais je maintiens que même si des cas pathétiques échappent à la vigilance de la DPJ, sa moyenne de réussites dans l’ensemble, mérite d’être soulignée. À cet égard, je vous suggère de regarder l’émission Au cœur de la DPJ, présentée sur Radio-Canada.