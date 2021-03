«On capotait» - Antoine Roussel

Les récents succès des Canucks de Vancouver sont attribuables à la grande confiance que les joueurs ont envers le système de Travis Green.

C'est ce qu'Antoine Roussel a déclaré lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi, sur les ondes de TVA Sports.

«C'est le jeu d'équipe qui fait la différence. Notre confiance en le système nous permet de continuer à y croire même si on ne marque pas rapidement dans un match. C'est le genre d'équipe que nous voulons être.»

L'ancien des Saguenéens de Chicoutimi tenait toutefois à louanger les joueurs du Canadien de Montréal, qui ont donné une solide opposition aux Canucks, lundi soir, dans un revers du CH de 2 à 1 en tirs de barrage.

«Ils ont été très bons. Il y a eu des périodes dans le match où ils ont dominé. Ils ont profité de nos revirements. On n'a toutefois pas cassé et [Thatcher] Demko a été très bon. Ça s'est joué à pas grand-chose. J'ai l'impression que le reste de la saison va se jouer comme ça aussi.»

Roussel est également revenu sur la prestation de Carey Price ainsi que sur le superbe arrêt que le gardien du Tricolore a réalisé aux dépens de Brock Boeser en prolongation.

«Il est bon et il ne donne pas grand-chose à nos attaquants. Il est mobile et il prend de la place dans le filet. L'arrêt sur [Brock] Boeser, j'avais le meilleur billet en ville pour assister à ça. Je capotais! Il avait trois gars sur lui et il arrivait à les faire danser à gauche, à droite et en arrière. On capotait!»