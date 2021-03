Réouverture du Trident: en salle et à la maison

Le Trident, pour sa relance, propose cinq spectacles, un ciné-théâtre et une émission web. Des propositions qui pourront se vivre en salle et aussi à la maison.

L’institution théâtrale de la ville de Québec, qui fête ses 50 ans, sera en mesure d’accueillir le public à partir du 18 mars.

À l’affiche durant quelques soirées en septembre dernier, les pièces Exercices de style et Les barbelés seront de retour du 18 au 27 mars.

Exercices de style sera présenté à 18 h et Les barbelés suivra à 19 h 30, ce qui permettra aux spectateurs qui le souhaitent de vivre deux expériences théâtrales dans une même soirée.

L’adaptation du roman Ce qu’on respire sur Tatouine, de Jean-Christophe Réhel, sera à l’affiche du 21 avril au 9 mai. La Sagouine, avec la comédienne Lorraine Côté, sera, après une tournée, de retour au Trident du 27 avril au 9 mai.

À partir du 21 avril, le Trident proposera une grande première avec la présentation de Ce qu’on respire sur Tatouine dans une version hybride entre le théâtre et le cinéma, que l’on pourra regarder à la maison.

Tout comme la pièce Exercices de style, La Sagouine et Les barbelés seront offerts en radio-théâtre et en télé-théâtre.

Du 21 avril au 9 mai, le Trident présentera une cinquième pièce devant public avec l’adaptation théâtrale du roman La bête à sa mère de David Goudreault.

« La bête à sa mère est une histoire cruelle, drôle, qui déchire le cœur et qui nous transforme. La mise en scène d’Hugues Frenette est sensible et intelligente. L’adaptation d’Isabelle Hubert demeure d’une grande efficacité, on y retrouve l’humour et le tranchant redoutable de la plume de David Goudreault. J’ai très hâte que vous viviez ça », a indiqué la directrice artistique et codirectrice générale Anne-Marie Olivier.

Six émissions

Autre élément de nouveauté, le Trident lancera, le 12 mars, le premier épisode d’une série intitulée Réplique qui sera diffusée gratuitement sur son site internet et ses réseaux sociaux. Chacune des six émissions, d’une vingtaine de minutes, qui seront mises en ligne abordera les thèmes de la cruauté, de la famille, du secret, de la soif de pouvoir, de la révolte et de la peur de l’autre.

Une professeure et historienne du théâtre, des comédiens, des metteurs en scène et des intervenants échangeront sur chaque thème, avant la présentation d’un télé-théâtre d’une dizaine de minutes avec la relecture d’un extrait d’une œuvre classique.

Le lancement de cette série aura lieu vendredi à 20 h et les épisodes suivants seront diffusés toutes les deux semaines.

Les billets pour les cinq spectacles présentés en salle seront mis en vente vendredi et les accès pour le ciné-théâtre Ce qu’on respire sur Tatouine seront offerts à partir du 21 avril.